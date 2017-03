Así es el 'Netflix' de los videojuegos que prepara Xbox

Xbox Game Pass será un servicio que le permitirá alquilar más de 100 juegos por 10 dólares mensuales (30.000 pesos aproximadamente). Se parece a Netflix, pero para videojuegos.



Mientras se esté pagando la suscripción, el usuario podrá jugar cualquiera de los títulos disponibles en el catálogo. Se incluyen juegos de Xbox 360 y de Xbox One.



Tecnósfera ya ha tenido la oportunidad de conocer 20 de los títulos que estarán disponibles cuando el servicio sea lanzado al público. Encontramos nombres famosos como Banjo Kazooie, Gears of War: Ultimate Edition Halo Spartan Assault, Sunset Overdrive y Operation Flashpoint: Dragon Rising. El catálogo aparecerá dentro de la tienda de Xbox, en la parte inferior y se añadirá como un servicio por suscripción adicional dentro de una sección llamada “membresías” que será incluida, próximamente en el sistema operativo de la consola.



Pero, ojo, la suscripción a Xbox Game Pass no está relacionada con la de Xbox Live Gold, se pagan por separado.



Sin embargo, es probable que para poder acceder al multijugador de cualquiera de los juegos disponibles en Game Pass sí sea necesario que usted tenga una membresía de Xbox Live Gold.



Cabe recordar, si usted no es usuario del universo de Xbox, que Xbox Live Gold es una membresía equivalente a la de PlayStation Plus. Si usted paga 25.000 pesos por un mes, 65.000 por tres meses o 165.000 pesos por un año, puede acceder al sistema multijugador del catálogo de juegos disponible en Xbox, tendrá acceso a juegos con descuento y recibirá, sin costo, cuatro juegos al mes.



Si un usuario desea adquirir uno de los juegos disponibles en Xbox Game Pass, para tenerlo en su biblioteca de forma permanente, tendrá un 20 por ciento de descuento. Esto aplica también para los contenidos descargables o DLC, como se los conoce en inglés.



Se desconoce si podrá accederse al catálogo de Game Pass desde Windows 10.

No es el primero

La idea de Xbox no es nueva y se asemeja a la EA Access. Este es un servicio por suscripción (cuesta 15.000 pesos mensuales o 70.000 anuales) que brinda acceso a ciertos juegos de Electronics Arts, entre ellos Battlefield 3, Battlefield 4, Fifa 15, UFC 2 o Mirror’s Edge.



También se otorga acceso a versiones de prueba de juegos nuevos antes de su lanzamiento y se ofrece 10 por ciento de descuento en las compras de títulos en formato digital a través de la tienda de Xbox One.



En este tipo de modelo de acceso a los catálogos de videojuegos, los títulos se descargan de forma temporal en la consola y solo se puede ingresar a los mismos si la suscripción está activa.



El éxito de Xbox Game Pass dependerá de los juegos que se incluyan en el catálogo final. Sin embargo, cabe decir que varios de los títulos que ya están disponibles en la fase de pruebas son atractivos. Se espera que el servicio llegue al público durante el segundo trimestre de este año, es decir, a más tardar en junio. Los usuarios de Gold podrán probarlo un poco antes.



Uno de los detalles que aún no se conocen es si el modelo Xbox Play Anywhere operará con los títulos del catálogo de Xbox Game Pass. Los títulos de Play Anywhere se pueden adquirir para la consola y después se pueden descargar y jugar desde Windows 10 sin costo adicional para el usuario.



TECNÓSFERA