La Banda Ka, una alternativa para el internet satelital en Colombia

05 de marzo 2018 , 09:56 a.m.

En octubre de 2017, Hughes de Colombia, subsidiaria de la compañía del mismo nombre, lanzó el servicio de internet satelital de alta velocidad en Colombia. Los planes ofrecidos por esta empresa contemplan velocidades de entre 30 y 75 Mbps y tras el anuncio, que se realizó por primera vez en agosto del 2017 durante Andicom, la compañía prometió cubrir el 75 por ciento de la población colombiana teniendo como meta llegar a regiones apartadas del territorio nacional, especialmente a áreas que no cuentan con infraestructura necesaria.

HughesNet opera sobre la denominada Banda Ka, una frecuencia del espectro electromagnético que se utiliza en las comunicaciones vía satélite. Según la compañía, esta banda ofrece cuatro veces más capacidad, permite corregir errores de forma rápida como las posibles interferencias que se puedan presentar y transmite a mayores velocidades.

La diferencia con las ya existentes en Colombia es que la Banda Ka tiene frecuencias entre 26,5 y 40 GHz mientras que la Banda C y la Banda Ku, que eran las que hasta ahora se usaban en el país, funcionan entre 4 y 8 GHz y 12 y 18 GHz, respectivamente.



El objetivo es que con esta tecnología se pueda ofrecer un servicio a las personas y a las pequeñas y medianas empresas que viven en zonas rurales o cabeceras municipales en donde es necesario suplir la necesidad a conexión que hasta ahora no estaba cubierta.



La idea, según la compañía, es que se habilite “la posibilidad del e-commerce, de aprovechar el internet de las cosas, de hacer teletrabajo y para los más jóvenes, de acceder al conocimiento a través de programas académicos en línea, por ejemplo, y de tener nuevas posibilidades de entretenimiento”.



“En estos lugares, tan necesitados de conexión como las ciudades capitales, la Banda Ka llega a suplir una necesidad, no un lujo, con una tecnología capaz de ofrecer un servicio Premium, que además, por los paquetes que ofrece, es perfectamente competitivo en calidad y precio en su categoría”, agregó HughesNet.



La compañía opera sobre el satélite de alto rendimiento (High-Throughput Satellite) EchoStar XIX, que tiene la mayor capacidad del mundo, más de 200 Gbps.



