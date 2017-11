Versión falsa de WhatsApp fue descargada más de un millón de veces

Más de un millón de personas descargaron una versión falsa de WhatsApp diseñada para propagar 'malware' (código malicioso) en dispositivos Android. Ya fue retirada de la tienda de aplicaciones de Android.

Según el portal especializado 'The Hacker News', la versión falsa se denominada 'Update WhatsApp Messenger' y fue descubierta la semana pasada por usuarios de la red Reddit.



La falsa aplicación, dicen quienes la descubrieron, no estaba diseñada precisamente para funcionar como un chat, sino para ofrecer contenidos publicitarios. Es importante mencionar que la versión oficial de WhatsApp no hace eso.



Además, los ciberdelincuentes buscaban, según 'The Hacker News', que las personas instalarán aplicaciones sin necesidad de pasar por la tienda oficial Google Play.



Los cibercriminales lograron crear una aplicación idéntica a la oficial, pues utilizaron la imagen y título legítimo. De ahí el impacto que logró. Si bien la aplicación ya fue retirada de la Play Store, deja en evidencia, una vez más, los problemas de seguridad que enfrenta la tienda oficial de Google.



Una de las estrategias más frecuentes de los delincuentes en la red, es utilizar plataformas populares o tendencias para expandir 'virus' o 'malware'. Y WhatsApp, siendo una herramienta que conecta a más de 1.200 millones de personas al día, se convierte en un blanco predilecto por los cibercriminales.

Recomendaciones de protección

Si usted hace parte del millón de personas que descargó la fraudulenta aplicación, lo primero que debería hacer es eliminarla de su dispositivo móvil. Para saber si tiene la 'app' falsa en su celular Android, diríjase a 'ajustes' y busque la opción 'aplicaciones'. En ese apartado se desplegarán todas las plataformas que usted tiene almacenadas en su teléfono.



Desde la empresa de seguridad Eset afirman que con una 'app' falsa, la probabilidad de que el usuario infecte su 'smartphone' con un código malicioso es bastante alta. De hecho, la mayoría de este tipo de aplicaciones suelen sustraer información personal del dispositivo.



Por eso, es recomendable verificar la reputación de la aplicación antes de instalarla, ya que a veces las vulnerabilidades en el 'software' instalado pueden llevar a la explotación de las mismas y que, incluso, se realice el robo de información de manera remota.



Asimismo, la firma de seguridad recomienda prestar atención a los comentarios y opiniones de las 'apps' que usted descargue. Además, tenga cuidado con las aplicaciones de terceros que disparan alertas y ventanas emergentes que parecen estar conectadas a Google, ya que aprovecharse de la confianza que Google inspira en los usuarios es un truco popular de los cibercriminales.



TECNÓSFERA