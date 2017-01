Carros autónomos y casas conectadas: qué esperar del CES 2017

El sector de la electrónica y la tecnología tratará de seducir con un entorno cada vez más conectado e inteligente en su salón anual del Consumer Electronics Show (CES), la feria de tecnología más importante del mundo que se realizará entre el 5 y 8 de enero en Las Vegas (Estados Unidos). La quincuagésima edición del salón, organizado por la asociación estadounidense de las tecnologías de amplio consumo CTA, estará precedida por dos días de conferencias de prensa.



La feria contará con más de 3.800 expositores y se prevé la asistencia de al menos 165.000 visitantes. "Las cosas que espero ver realmente en todas partes son la realidad virtual y aumentada, el hogar y los autos inteligentes", dijo a la AFP Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies.



"Si algunas de estas expectativas y de estos sueños, como la casa conectada y la realidad virtual o aumentada, no comienzan a mostrar resultados, será ciertamente sintomático de un problema al que se enfrentará la industria", advierte.



Precisamente encontrar una fuente de crecimiento es urgente, pues el mercado de los teléfonos inteligentes está mostrando signos de saturación y otros productos parecen decepcionar las expectativas puestas en ellos, como las tabletas, cuyo auge se desinfló, o los relojes conectados, que han sufrido para dar con su público.



Muchos expositores del CES aprovecharán posiblemente para mostrar el potencial de la realidad virtual y amplificada en la industria, el comercio e incluso la medicina. "No se trata de saber si la realidad virtual y aumentada tienen el potencial de cambiar las cosas", sino de hacerlas lo suficientemente accesibles financieramente "para que la gente pueda realmente utilizarlas", dice el experto Jack Gold.



Los avances tecnológicos en la inteligencia artificial y la robótica también tendrán un lugar importante en el salón. Aquí un resumen de los lanzamientos más importantes que se presentarán en el CES 2017 y que se espera dominen las tendencias tecnológicas de este año:



Carros autónomos:

El CES se ha vuelto una cita importante para la industria automotriz. En esta edición se hará énfasis en los vehículos futuristas, especialmente en aquellos sin conductor: la parte del salón dedicada a las tecnologías de conducción autónoma, que algunos fabricantes prometen en serie para 2021, ha aumentado 75 % desde su creación en 2014, según el CTA.



"Ya arrancó la carrera para ofrecer a los consumidores vehículos autónomos, eléctricos y conectados. El CES será una etapa importante en los próximos años para ver si en el sector se puede lograr un futuro así", subrayó J.P. Gownder, un analista de la firma Forrester.



La presentación de Faraday Future es una de las que más expectativas ha generado, no solo por ser uno de los mayores competidores de Tesla, que se ha convertido en ícono de la creación de carros autónomos, sino porque anunciaron la llegada de un vehículo premium que combina tecnología extrema y un diseño holístico y que contará con un torque de 0 a 60 millas en 3 segundos.

Honda, Ford y Toyota son otras de las marcas que presentarán sus novedades. Por su parte, Nissan tendrá una conferencia liderada por su presidente, Carlos Ghosn, en la que mostrará sus recientes tecnologías.



Electrodomésticos conectados:

Los pesos pesados de la electrónica como Samsung, Sony, LG Electronics, Panasonic y Huawei, entre otros, competirán como cada año en el tamaño y la resolución de sus televisores, el diseño de sus teléfonos inteligentes y la inteligencia de sus dispositivos para el hogar.



LG mostrará, entre otros dispositivos, su bocina PJ9, un altavoz que "levita" sobre su soporte gracias a electroimanes, y Samsung, dará a conocer una aspiradora compatible con el asistente por comando de voz para la casa Echo de Amazon.

El PJ9 utiliza potentes electroimanes alojados en el interior de la estación de la levitación para dar al altavoz su característica única de estar al margen de cualquier superficie. Foto: LG





Samsung también presentará un altavoz Inalámbrico H7 (H7 Wireless Speaker), una nueva Barra de Sonido (Soundbar) y los UHD Blu-Ray Players, nuevos reproductores Blu-Ray UHD.



Cámaras de seguridad y luces son otras de las categorías que harán parte del evento.



Realidad virtual

Las gafas de realidad virtual ya no son una novedad. Lo que se espera para este 2017 es que las marcas muestren nuevas formas y funcionalidades para sacarle provecho a esta tecnología. Por ejemplo, HTC expondrá la renovación de su dispositivo Vive con actualizaciones en juegos, muestras relacionadas con la salud y plataformas educativas como The Life Project, que permite a los profesores enseñar de forma remota utilizando simulaciones de realidad virtual.

Entre las novedades de las gafas de realidad virtual HTC están las muestras relacionadas con la salud, el entretenimiento y la educación. Foto: HTC





Se espera que grandes como Samsung, Google y Microsoft también hagan algunas revelaciones. Es posible que esta última presente un dispositivo que fue creado en asociación con HP, Lenovo, Asus, Dell y Hacer.



Televisores:

La consolidación del HDR, que permite tener niveles de exposición en todas las zonas de la imagen logrando un contenido más fiel y real, así como la ya fijada resolución 4K dominarán las tendencias de las categorías de televisores. Samsung, Sony y Panasonic son algunas de las empresas que presentarán su oferta, así como Hisense, TCL, LeEco.



Por otro lado, también se espera que LG muestre un televisor OLED, que cuenta con una nueva estructura de los píxeles para lograr paneles más brillantes.



Celulares

Aunque la mayoría de los más recientes teléfonos móviles serán presentados en el Mobile World Congress, durante el CES se esperan anuncios de marcas como LG, Samsung, Xiamoi, Honor y Asus. La primera presentará las gamas de entrada y media de las series K y X.

El LG K10 cuenta con una cámara principal de 13MP y cámara frontal de 8 MP con flash virtual y disparo por gestos. Este celular será presentado en el CES 2017. Foto LG.



Por otro lado, se ha especulado la llegada de un nuevo modelo del Mi MIX, de Xiaomi, de color blanco luego de que la compañía lanzara un teaser en el que aparece la palabra “WBHLIATCEK”, que mezcla los colores “white” (blanco) y “black” (negro).



Drones



Además de la marca líder del mercado, DJI, habrá espacio en la agenda para nuevos modelos con diferentes formas, tamaños y capacidades, según informó The Verge.

Drones de diferentes tamaños y funcionalidades, en la agenda del CES 2017. Foto: CES



De acuerdo con este medio, habrá aviones no tripulados que imitan el aspecto y el conjunto de características de los DJI Phantom, pero a un precio más bajo. Otras de las marcas que tendrán un espacio de exhibición en la feria serán Acumen Robot Intelligence Inc., Drone Volt y Qualcomm Technologies Inc.

TECNÓSFERA CON AFP