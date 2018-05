Más de 600 puntos Vive Digital están sin internet

Por cuenta de una disputa entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), más de 640 puntos Vive Digital en 475 municipios amanecieron este miércoles apagados.

El pleito se debe a que la cartera de las Tic interpuso una demanda por un valor de 160.000 millones de pesos en contra de Fonade, argumentando que no se ha dado cumplimiento a la contratación para la operación de estos espacios, lo que ha generado un importante atraso en la implementación del proyecto.



Fonade es la entidad encargada de ejecutar la operación y de contratar el servicio de conectividad de los 910 puntos que hay en el país. El MinTic asegura que ha realizado cuatro desembolsos pero solo se ha legalizado el 40 por ciento de los recursos entregados, lo que quiere decir que no ha soportado debidamente la utilización del 100 por ciento del dinero destinado para su ejecución.



Además, el Ministerio también recibió denuncias de trabajadores, tutores o capacitadores que laboran en los Puntos Vive Digital y que señalan que no han recibido el pago de sus salarios.



Por estas irregularidades, el pasado mes de enero, el MinTic también presentó una denuncia penal ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación.



En su momento, la cartera argumentó que el Fondo no ha logrado legalizar la totalidad de los recursos desembolsados, que llegan a los 92.000 millones de pesos, y que además es posible que se hayan generado sobrecostos durante el proceso.



De acuerdo con una investigación de La W Radio, Fonade habría cambiado el manual de contratación para poder elegir a dedo a cinco compañías, que además recibieron por anticipado 44.000 millones de pesos sin haber hecho ninguna ejecución.



El contrato celebrado entre MinTic y Fonade para garantizar la operación de los puntos fue de 247.000 millones de pesos e incluía el cumplimiento de labores de interventoría; servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de la infraestructura obsoleta; ejecución del componente de apropiación, capacitación y certificación en uso de las TIC para los usuarios; adecuación y funcionamiento el Sistema de Administración y Control así como un software para hacer seguimiento a los Puntos.



