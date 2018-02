El petro no es una criptomoneda como las otras

El Petro, la moneda digital con la que el Gobierno de Venezuela busca mejorar los problemas inflacionarios de ese país, alcanzó los 735 millones de dólares desde su activación, según declaraciones de Nicolás Maduro.

La preventa del petro comenzó en la madrugada de este martes y se espera una emisión de 100 millones de dólares, que se extenderá hasta el 19 de marzo.



El gobierno venezolano asegura que esa moneda se recibirá como forma de pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales.



Pero a pesar de que el gobierno venezolano considera al petro como un criptoactivo, en realidad no cumple con los estándares de criptomonedas como el bitcóin o el ether. ¿Por qué?



Para Alejandro Beltrán, experto en monedas digitales, el Petro, al estar respaldado con el gobierno de Venezuela, técnicamente no cumple con las funciones de una criptomoneda.



"A diferencia del bitcóin, el petro es centralizado, es decir, tiene el respaldo de emisión y creación de un gobierno, en este caso el venezolano De hecho, esa moneda no cumple con procesos de minado (disponer capacidades de cómputo para resolver problemas matemáticos), ya que no se están descubriendo monedas. Lo que está haciendo Venezuela es emitir monedas digitales al mercado", añadió



De hecho, el Petro está respaldado por 5.342 millones de barriles de crudo y su precio está sujeto al valor del barril venezolano, que en los últimos días osciló alrededor de los 60 dólares.



En ese orden de ideas, según el analista, el petro se debe considerar como dinero digital, pues "en la teoría economía las monedas están respaldas por los gobiernos y los bancos centrales".



De todas maneras, para usar la moneda virtual venezolana es necesaria una billetera virtual, la cual genera una dirección para realizar los intercambios. El gobierno venezolano creó su propia billetera denominada como wallet petro y para descargarla se deber hacer desde una página web que dispuso el gobierno venezolano.



Es importante señalar que todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros pueden adquirir la moneda virtual.



"El petro, como solución, tiene un panorama incierto. Hay mucha gente que piensa que esta moneda en un lobby político, atado a un sistema que en Venezuela se está generando a partir del bitcóin, más no por la necesidad de la pérdida de valor del bolívar. Además, como es una moneda respaldada por un activo, no sabemos a ciencia cierta cómo se comportará teniendo en cuenta el escenario venezolano", agregó el experto.



TECNÓSFERA