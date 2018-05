Puerto Rico autoriza a Uber para llevar pasajeros a zonas turísticas

La compañía de transporte Uber anunció este 7 de mayo que sus conductores pueden llevar y recoger pasajeros en las zonas turísticas de Puerto Rico bajo el nuevo Código de Reglamentos de la Comisión de Servicio Público.



Según explicó hoy en un comunicado de prensa la portavoz de Uber para Centroamérica y el Caribe, Julie Robinson, el reglamento indica que el usuario de Uber podrá pedir el servicio directamente desde cualquier hotel en la isla.



"Se podrá movilizar de manera confiable y conveniente a los miles de turistas y locales que frecuentan las zonas turísticas de la isla a través de la aplicación de Uber sin ninguna preocupación", detalló Robinson.



No obstante, por razones de seguridad y en cumplimiento con el nuevo reglamento, la aplicación no le permitirá a los usuarios ser transportados a algún bosque estatal ni federal, incluyendo 'El Yunque', una de las principales atracciones turísticas de la isla.



Uber señala en el comunicado que usuarios de más de 71 ciudades han utilizado la aplicación en Puerto Rico, siendo Estados Unidos, México y Colombia los países con más ciudadanos activos con la aplicación.



Asimismo, desde que Uber opera en la isla, en julio de 2016, más de 500.000 usuarios han utilizado la aplicación para solicitar transporte en zonas turísticas, incluyendo el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan y el Puerto de San Juan, aunque no fue posible prestar ese servicio debido a la normativa local.



"Por el momento, los usuarios no podrán pedir viajes desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Sin embargo, sí podrán llegar en Uber como hasta el momento. Seguiremos en conversación y trabajando con las autoridades competentes y Aerostar para poder cubrir el aeropuerto en un futuro cercano", afirmó Robinson.



EFE