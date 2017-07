Probamos el ‘parlante inteligente’ de Google

Después de una semana de pruebas, el Google Home, el primer parlante inteligente fabricado por el gigante tecnológico, hizo honor a su promesa de hacer mi vida más fácil al ayudar con tareas básicas y responder a una gama de solicitudes de manera rápida.

Y es que desde el comienzo de cada mañana la bocina, que responde a comandos de voz mediante su asistente virtual Google Assistant, se dedica a entregar información útil. Desde un resumen de la agenda del día, seguido de las noticias y el estado del vuelo de mi próximo viaje hasta recomendaciones personalizadas sobre música y las respuestas a las preguntas más curiosas que se me podían ocurrir.



Precisamente, este es el objetivo de Google Home: ayudar con todo lo que se necesite. Sin embargo, en las pruebas me hallé con la primera barrera: el idioma. El dispositivo responde con rapidez a las órdenes de voz, pero aún no está disponible en español así que todas las solicitudes deben hacerse en inglés. Pero aún hay esperanza: La compañía anunció que su asistente entenderá nuestro idioma a finales de 2017.



El parlante, que llega a competir con Echo, la bocina de Amazon que funciona a través de su asistente Alexa, se activa con las palabras claves ‘OK Google’ o ‘Hey Google’. Quienes lo usen deben descargar una aplicación, para iOS o Android, que se conecta al dispositivo por medio de wifi.



Tenga en cuenta que si es usuario de los servicios de Google, la bocina tiene acceso a toda su información personal, así que entre más interactúe con sus productos, más personalizada será la asistencia que reciba. Por ejemplo, el dispositivo se enlazó con mi calendario de Google y otras aplicaciones como Google Maps. También le pedí que se conectara con plataformas de servicio de streaming como Spotify y Deezer, que configurara una alarma o que me recomendara restaurantes cercanos.



Pero durante este proceso me encontré con otra desventaja: Google Home no incorpora una batería y tiene que estar siempre conectado a la corriente, un punto en contra frente a sus competidores, que ofrecen alternativas más portátiles. No se puede, por ejemplo, llevar el Home al aire libre para escuchar música. Además, aún hace falta que se conecte con más aplicaciones.



El dispositivo, que cuenta con un diseño discreto y liviano pero a la vez moderno y fácil de usar, se consigue por 129 dólares, es decir, cerca de 400.000 pesos, y en Colombia, por ahora, está disponible en sitios de comercio electrónico.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnósfera