Nómada: educación y formación a través de la tecnología

Uno a uno, los niños se ubican en cojines para ser parte de una clase fuera del aula. Mientras esperan ansiosos para recibir sus tabletas, las sonrisas y comentarios demuestran su emoción.



En la UVA (Unidad de Vida Articulada) de La Felicidad, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, se encuentra el Smart School. Esta maloca (una carpa comunal inspirada en la casa ancestral usada por los indígenas del Amazonas) se transporta para llevar actividades educativas a niños de comunidades alejadas.

La iniciativa es parte del proyecto Nómada de Samsung, que nació en 2016 y ha beneficiado a unos 3.000 niños y adolescentes. El aula inteligente está compuesta por 20 tabletas, un tablero inteligente y gafas de realidad aumentada, aunque no en todas las ocasiones se usan todos los recursos.



El objetivo es promover el uso de la tecnología en la educación y aplicarla en clases de todo tipo, desde matemáticas hasta deportes. Los niños aprenden por medio de juegos.



En esta ocasión, los menores de entre 10 y 14 años recibieron una clase sobre deportes, como parte del programa ‘Aula fuera del aula’, que lleva a niños de cualquier colegio a una clase completamente diferente.



Las actividades incluyen preguntas sobre deportistas colombianos, deportes olímpicos, competencias virtuales de atletismo y sopas de letras con palabras claves para ser un buen deportista. Todo se trabaja en la tableta por grupos de entre 4 y 5 niños.



Un instructor guía a los niños, camina a lo largo y ancho de las ‘carpas’ para revisar el avance y resolver cualquier inquietud.



Los niños no quieren dejar de usar la tableta, están concentrados en terminar las actividades. Uno de ellos asegura que “estar en una clase así es mucho mejor que una clase normal”. Entre risas, sin siquiera separar sus ojos del dispositivo, agrega: “Así uno siempre quiere ir al colegio”.



Las clases en territorio antioqueño son posibles gracias a la alianza de Samsung y EPM. Carolina Jaramillo, directora del programa Fundación EPM, apunta: “En Nómada se pretende descentralizar la educación, al menos por medio de algunas actividades, esto mejora las alternativas de formación, ya que un niño feliz es un niño que aprende”.



Pero la sorpresa no ha terminado, los niños son trasladados al auditorio de la UVA, donde los esperaba la bicicrosista colombiana Mariana Pajón.



Los niños le dieron la bienvenida a la deportista entre gritos y aplausos. Todos querían escuchar, preguntar y tomarse fotos con la medallista olímpica.



Hubo preguntas de todo tipo, desde “¿qué comen en China?” hasta “¿cuántas medallas tiene?, ¿qué toca hacer para ser como usted?”.



Fue el momento perfecto para que Pajón hablara de su experiencia y, entre sus respuestas, diera pautas sobre cómo llevar una vida saludable e iniciarse, si es ese el interés de los pequeños, en el deporte.



“La tecnología no solo sirve para mejorar los tiempos de los deportistas, sino que puede aplicarse en todas las áreas de la vida”, dijo. A los pequeños les recordó que los sueños se hacen realidad cuando se es “disciplinado y constante”.

Por todo el país

Desde su lanzamiento, en 2016, Nómada ha llegado a más de 10.000 niños y 300 profesores en docenas de municipios de Colombia.



Tan solo en Antioquia, ya son 30 las instituciones educativas impactadas, muchas de ellas en veredas cercanas a la capital. Según Samsung, en 2017 se han realizado más de 130 sesiones en Medellín, y el plan para 2018 es mantener esa cifra.



Pero Nómada no solo está enfocado en los niños, según directivos de EPM, también incluye iniciativas dirigidas a personas de la tercera edad, a las que se les enseña a utilizar juegos para familiarizarse con la tecnología.



