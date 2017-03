Los puntos claves del proyecto de regulación de los datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el objetivo de garantizar la transmisión de los datos de los colombianos a otros países, está esbozando un proyecto de regulación que plantea, principalmente, una lista de los países que tienen los estándares y niveles adecuados de protección de la información personal.



En diálogo con EL TIEMPO, Pablo Felipe Robledo, el superintendente de industria y comercio, aseguró que con esta medida se busca avalar el derecho constitucional del hábeas data de los colombianos.

"Le pongo un ejemplo. Existe una determinada empresa de servicios médicos que recoge información sobre pacientes que tienen sida. Entonces, para tratar esos datos, se deben tener ciertas medidas de seguridad en Colombia, y si esa información esa enviada a otros países para almacenarla, de igual manera se deben aplicar algunas reglas de protección", añade.



Es por eso, explica Robledo, que la SIC realizó un estudio para identificar cuáles son las medidas de protección que deben cumplir las compañías de otros países para almacenar la información personal de los colombianos.



"Nosotros hicimos una investigación, con base el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, (regula la transferencia internacional de datos personales) para determinar cuáles son los países que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos".



Precisamente, el análisis plantea que un país receptor de la información personal debe, por ejemplo, tener normas aplicables al tratamiento de datos personales; existencia de medios y vías judiciales y/o administrativas para garantizar la tutela de los derechos de los titulares y exigir el cumplimiento de la ley; entre otros requisitos.



Siga este enlace para conocer en detalle el borrador: http://bit.ly/2lyzGRn



En ese sentido, algunos de los países escogidos por la SIC son: Alemania, Argentina, España, Reino Unido, Suecia, Portugal, República de Corea, México, Rumania, entre otros. En la lista no aparece Estados Unidos.



Polémica por la propuesta



Al no incluir a Estados Unidos, el país más importante en temas de tecnología e innovación, los emprendedores colombianos han expresado su rechazo al proyecto de regulación, argumentando que es un freno para la economía digital.



Javier Cardona, uno de los creadores de 1Doc3, le dijo a este diario que esa propuesta va en contravía con el mundo digital. "Es un golpe muy bajo para el emprendimiento nacional, porque la mayoría de nuestros servicios están alojados en Estados Unidos. Es como la única alternativa viable para que cualquier emprendedor arranque un negocio digital, teniendo en cuenta los costos, la efectividad y la seguridad. Todo lo digital que se hace en Colombia, se está almacenando, principalmente, en Estados Unidos", añade.



En este punto, el superintendente asegura que "al no incluir a EE.UU. en la lista no significa que los colombianos no puedan hospedar sus datos en ese país. Lo que pasa es que deben continuar con lo que se ha venido haciendo y lo que la ley indica, proteger los datos vía contrato".



Robledo indicó que la próxima semana se realizarán mesas redondas para discutir los comentarios recibidos sobre el proyecto de resolución. Afirmó, además, que están estudiando la posibilidad de incluir en la lista a Estados Unidos. No hay una fecha exacta de cuándo se publicará el documento oficial.



TECNÓSFERA