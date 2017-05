Andrés Cepeda compondrá una canción en colaboración con un computador

Cartagena. Watson, el sistema cognitivo de IBM, ya ha usado sus capacidades para aprender como los seres humanos en campos tan variados como el transporte de carga, el sistema financiero y hasta los programas de concurso. Pero ahora, en virtud de una alianza con el cantatutor colombiano Andrés Cepeda, se apresta a entrar en una arena bien distinta: la de la creación musical.

En lo que IBM describe como el primer proyecto de 'música cognitiva' de América Latina, la letra y la música de gran parte de la obra de Cepeda serán alimentadas al sistema de IBM, que analizará su estilo, estructura e intención emocional y los complementará con datos extraídos de conversaciones en redes sociales.



"Es como si tuviera un compositor a mi lado. Es un asesor que está muy bien informado, mucho más informado que yo, y me permite tomar como artista decisiones sobre lo que quiero lograr con la gente", dijo Cepeda.



Al final de un proceso que se proyecta durará tres meses, las sugerencias del sistema y las decisiones del artista se combinarán en un sencillo que será, por tanto, de su creación conjunta.



"Una herramienta cómo Watson no viene a remplazar la creatividad, viene a potenciarla. Pero siempre habrá un factor humano que va más allá de la tecnología", añadió el artista.



"Esta alianza con un ganador del Grammy como Andrés Cepeda evidencia cómo la inteligencia aumentada puede ayudar a la innovación en todas las industrias, no solo en la música, sino en la salud, las finanzas y el diseño".

El sencillo co-compuesto por Cepeda y Watson será lanzado en septiembre.



WILSON VEGA

Editor de tecnología