Lo que se sabe de Project Scorpio, la nueva consola de Microsoft

Microsoft ha creado una página para dar a conocer más detalles de ‘Project Scorpio’, su nueva Xbox que será presentada en la feria E3 el 11 de junio y lanzada oficialmente en diciembre de este año.



La compañía presentó una página web como un espacio a los seguidores de las consolas para que anticipen su compra, aunque no todos podrán pagar el monto de inmediato, teniendo en cuenta que en la plataforma aparece la opción de "Pre-Order" y en algunos casos "Email me when available" (Envíame un correo cuando esté disponible).



En este sitio web está disponible también un video donde hablan algunos de los miembros del equipo de desarrollo sobre lo que traerá esta nueva consola y las expectativas que romperá.



"Nuestro compromiso es asegurarnos de que todos los juegos y los accesorios funcionen en todas las plataformas" mencionó Mike Ybarra, de Microsoft al diario The Guardian.



No se sabe exactamente cuál es su costo, pero se estima que será más alto que la Xbox One, que está a la venta por US $300 e incluso más que la Xbox One S, que tiene un costo de US$500.





Características:

-Tendrá 6 Teraflops de GPU (capacidad de procesamiento)

- Resolución de 4k, el más poderoso procesamiento de datos. Con más cuadros por segundo.

- 8 núcleos de procesamiento.

- Puede renderizar a 60Hz.

- Más de 320 GB de capacidad de memoria.

- Funcionará con juegos y accesorios de Xbox One.



Tendrá una GPG muy potente. Foto: Xbox

