Infowars pierde la batalla en la guerra contra las noticias falsas

Nadie esperaba la caída de Infowars. Por momentos pareció intocable, en especial después de que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se mostró dispuesto a perdonar sus sistemáticos “errores” en pos de una difusa defensa de la libertad de expresión.

Pero no. Después de años de salirse con la suya difundiendo teorías de la conspiración que iban de atacar la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) a denunciar una campaña de manipulación del clima mediante las estelas de vapor que dejan los aviones o a afirmar que la masacre de Sandy Hook (que cobró la vida de 20 niños) fue un montaje, el sitio de ultraderecha cayó. Casi a la vez, Apple, Google, Spotify y la propia Facebook desmontaron gran parte de sus contenidos por incitar al odio y en esta última red el sitio de Infowars aparece como “no disponible”.



Detrás de Infowars está el presentador de radio y teórico de la conspiración Alex Jones, que conduce su show, de cuatro horas de duración, desde un estudio en Austin, Texas. Su estilo es sin duda escandaloso, pero lo cierto es que hasta este fin de semana fue una de las voces más escuchadas en EE. UU.

Se estima que su programa de radio, retransmitido en más de un centenar de estaciones, atrae a 6 millones de personas cada semana. En Twitter, su cuenta personal y la de Infowars acumulan más de un millón de seguidores, y en el pasado ambas han sido retuiteadas por nada menos que el hoy presidente Donald Trump, que, de hecho, apareció en su programa de internet en 2015, para promocionar un libro.

Discurso de odio

Apple es la más reciente compañía que retira de su plataforma los contenidos de Infowars. La empresa decidió dar de baja la mayoría de los pódcast de la publicación de Jones, indicando que violan sus términos de uso y alegando haber recibido quejas de sus usuarios.



Entre el contenido eliminado están la totalidad de los episodios de los programas War Room y The Alex Jones Show.



En un comunicado, Apple señaló que no va a tolerar expresiones de prejuicios y que sus términos de uso buscan asegurar un ambiente seguro para sus usuarios, por lo que no son negociables.



YouTube tiene una regla de tres strikes, llamados de atención, para deshabilitar una cuenta. Jones ya tenía dos strikes, que recibió en febrero, al acusar a un joven sobreviviente de la masacre de la secundaria Stoneman Douglas de Parkland, en el estado estadounidense de Florida, de ser un “actor de crisis”, y la semana pasada, cuando Alphabet –dueña de YouTube– eliminó cuatro videos en los que se criticaba a inmigrantes musulmanes en Europa y a los creadores de una caricatura transgénero.

Este lunes ocurrió el strike tres. El canal de Jones dejó de estar al aire. Infowars contestó diciendo que “es como si ‘Skynet’ (una alusión a la inteligencia artificial malévola de la saga Terminator) y su naturaleza controladora estuvieran admitiendo su derrota y lanzaran medidas de última hora para detener a la competencia de los puntos de vista aprobados por el establecimiento”. Agregó que Infowars ha padecido el shadow banning de las redes sociales desde la elección de Donald Trump.

Spotify también se movió contra Infowars. El viernes 3 de agosto retiró de su servicio la mayoría de los pódcast de The Alex Jones Show, aduciendo violaciones de sus términos de uso. La compañía de música por streaming no informó el número exacto de clips que retiró, y el canal sigue, al menos de nombre, al aire.



Finalmente, Facebook, que se había visto señalada por no actuar contra la máquina de mentiras de Jones, removió cuatro páginas pertenecientes a este y decretó una restricción temporal para que él alimente videos incluso en su página personal. La red aludió a una repetida violación de sus normas. Los administradores de las páginas pueden apelar la decisión.



Hasta el viernes, Facebook había adoptado una táctica más moderada al decir que no planeaba bloquear el contenido, sino simplemente no promocionarlo y minimizar sus posibilidades de monetización.



Si bien eso ya había costado a Jones casi el 80 por ciento de su alcance, fue criticado por quienes consideraban que la empresa de Mark Zuckerberg no estaba actuando decisivamente contra el fenómeno de las fake news.



Queda por ver si estas medidas son temporales, pero no cabe duda de que Infowars perdió esta batalla.



WILSON VEGA

