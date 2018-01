La producción del iPhone X podría reducirse a la mitad

30 de enero 2018 , 11:40 a.m.

30 de enero 2018 , 11:40 a.m.

La demanda que esperaba Apple con la venta del iPhone X no cumplió con sus expectativas. Por esta razón, la compañía podría disminuir a la mitad la producción del smartphone.

En un informe, publicado en Nikkei, la empresa de la manzana ha ordenado reducir de 40 millones a 20 millones de unidades del iPhone X durante el primer trimestre de 2018.



En Europa, Estados Unidos y las partes rurales de China las compras navideñas resultaron ser más bajas de lo esperado, por lo que resulta necesario disminuir el número de producción.



Por otro lado, el smartphone ha resultado ser un éxito en países como el Reino Unido, Japón y algunas ciudades de China.



La disminución en la producción puede afectar los planes de la compañía de Cupertino para introducir pantallas OLED en sus modelos futuros.



Con respecto a los demás dispositivos que Apple ha lanzado recientemente, las cifras del iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 7 no serán modificadas, se producen 30 millones de unidades.



Por su parte Apple, no ha dado ninguna declaración oficial sobre cifras de ventas o producción.

REDACCIÓN TECNÓSFERA