La batalla para impedir la impresión de armas 3D en Estados Unidos

Cody Wilson tiene 30 años y es el hombre que está detrás de la idea de brindar a los estadounidenses la posibilidad de fabricar sus propias armas en impresoras 3D. En 2013 creó la primera de ellas y luego publicó los planos y las indicaciones en el sitio web DefCad.com. En su momento el Gobierno de Estados Unidos ordenó su retiro pero los archivos con esta información alcanzaron a ser descargados más de 100.000 veces.

Luego de interponer una demanda en 2015, en junio de este año Wilson llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal para autorizar la publicación legal de los planos en internet a través de su sitio Defense Distributed. La distribución oficial comenzaría desde ayer pero el juez de distrito Robert Lasnik, en Seattle, Seattle (Washington EE. UU.) frenó la autorización de los diseños antes de que alcanzaran a ser divulgados.

Wilson argumenta que el acceso a los planos en Internet está garantizado bajo los derechos de la Primera y Segunda Enmienda, que consagran respectivamente el derecho a la libertad de expresión y al porte de armas. Sin embargo, grupos de seguridad de armas advirtieron los riesgos de esta medida y docenas de estados presentaron demandas en su contra.

Los detractores cuestionan los usos y las facilidades que brindaría esta nueva alternativa. Aseguran que este tipo de armamentos sería imposible detectar y rastrear en revisiones de seguridad al estar elaboradas en plástico.



Jonathan Lowy, director del Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego, señaló a Efe que el principal problema es que estas armas no tienen número de serie por lo que son "imposibles de rastrear”. "Es obvio que dejar a cualquier persona -terroristas, maltratadores domésticos y gente inestable mentalmente- que descargue e imprima armas es muy peligroso y perturbador", sentenció Lowy.



Lasnik, por su parte, dijo que la publicación de los planos podría producir un daño irreparable a los ciudadanos. "Hay impresoras 3D en escuelas y espacios públicos y existe la probabilidad de un potencial daño irreparable", afirmó.



Pero, ¿cómo funciona la fabricación de una arma en una impresora 3D? ¿Qué tan difícil es el proceso? Miguel Ángel Ortiz, ingeniero mecánico y propietario de una empresa que ofrece impresión 3D, asegura que lo primero es tener un diseño para luego empezar a hacer pruebas con los materiales. “En la impresión 3D se encuentran materiales fuertes y otros que son débiles. Hay que tener en cuenta que no todo puede ser impreso en 3D pero seguramente la base del arma sí. Un proyectil va a generar una fuerza que puede que la destroce pero si está bien diseñada el arma podría funcionar”, dice.

Ortiz advierte que para crear un arma se requieren buenos conocimientos de impresión y mecánica, sin embargo, el mercado de la impresión 3D ya ofrece múltiples alternativas. “Hay impresoras de todas las calidades, se pueden conseguir desde 700.000 pesos mientras que el corte del material está entre 90.000 o 150.000 pesos”, dice.



Al final, dice el experto, lo importante no es la tecnología sino la forma cómo se utilice. “Se puede prestar para dar oportunidades de calidad de vida (como por ejemplo la creación de prótesis) o también es posible usarla para hacer daño a las personas”, dice.



Los fiscales generales de ochos estados y del Distrito de Columbia demandaron al Gobierno por permitir que Defense Dsitributed publique sus manuales. La decisión del Juez de Washington frena por ahora esta posibilidad pero aún no está claro el siguiente paso en este debate. Mientras tanto, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter: "Estoy investigando este caso de armas de plástico 3Dvendidas al gran público", escribió Trump en Twitter. El mandatario. Ya hablé con la Asociación Nacional del Rifle (NRA). "¡Eso no parece tener mucho sentido!".



