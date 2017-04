¡Ojo!, en 19 días comienza el bloqueo de celulares no homologados

En mayo comienza el bloqueo de celulares no homologados en Colombia. Si todavía no ha registrado su celular, es importante que tenga en cuenta los siguientes pasos:



Lo primero que debe hacer es investigar si su teléfono ya está homologado, ingresando a la página www.notequedessinmovil.gov.co. Una vez allí, diríjase a la opción 'listado de equipos homologados' e ingrese los datos de su equipo (marca, nombre comercial, modelo y banda). Si encuentra el modelo exacto de su teléfono, quiere decir que ya está homologado y puede hacer el registro con su operador.

Si no lo está, debe ir al apartado '¿cómo homologar tu celular?' en la dirección web mencionada con anterioridad. En esa opción podrá acceder a toda la información necesaria para realizar ese proceso.



Luego, deberá completar un formulario con los siguientes datos: Imei (recuerde que puede conocer ese número marcando, desde su celular, *#06#), marca del equipo, correo electrónico y foto de la etiqueta del equipo, entre otros datos.

Así luce el formulario para realizar el proceso de homologación. Foto: CRC

Al momento que complete toda la información y si cumple con todos los requisitos solicitados, la CRC le informará, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, si su teléfono ha sido incluido en la lista de candidatos para ser homologados.



Luego de la notificación, en un plazo inferior a 10 días hábiles, su celular será incluido en la lista de equipos homologados. Finalmente, ya podrá hacer el registro de su teléfono en el operador correspondiente.



Recuerde que si usted compra un celular en el exterior, deberá revisar si la marca y/o el modelo están presentes en la lista de equipos homologados por la CRC. De no ser así, deberá realizar el proceso expuesto con anterioridad. De igual manera recuerde que la ley exige comprar teléfonos homologados, de no estarlos, podría estar expuesto a un bloqueo.



Tenga en cuenta que el proceso de homologación es la verificación de marcas y/o modelos que cumplen con los requisitos necesarios para funcionar en el país.



Con esta medida, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) quiere garantizar que los equipos que entren a Colombia cumplan con los estándares de la industria (espectro, nivel de radiación, etc) y asegurar la salud de los usuarios.Recuerde que este proceso es diferente al registro de Imei que se realiza con cada operador a través de sus canales de atención.

TECNÓSFERA