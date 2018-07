Google confirma que mensajes de Gmail pueden ser leídos por terceros

Google confirmó que los correos electrónicos privados que se encuentran en las bandejas de entrada de usuarios de Gmail pueden ser leídos por desarrolladores de software externos.

Hace un año la compañía tecnológica dijo que evitaría que sus computadoras escanearan los mensajes enviados y recibidos de los usuarios de Gmail.



Recientemente, The Wall Street Journal afirmó que los usuarios de Gmail que se registraron en servicios que ofrecen planificadores de itinerarios de viaje, comparaciones de precios de compra, entre otras herramientas basadas en correo electrónico, otorgaron un permiso involuntario para que terceros puedan leer el contenido de sus mensajes.



Google indicó que la práctica no estaba en contra de sus políticas ya que los usuarios son quienes le otorgan el permiso a la aplicación de terceros.



La compañía le sugirió a los usuarios visitar la página 'Revisión de seguridad' para ver qué aplicaciones cuentan con ese permiso y desinstalarlas para no compartir sus datos.

