¿Y la reglamentación de los ‘robots asesinos’ para cuándo?

Esta semana, el comité de la ONU sobre sistemas de armas letales autónomos se reunió por primera vez para avanzar en el debate sobre las reglas de uso de dichas máquinas en contextos de guerra. Académicos insisten en que el “el ritmo pausado de las discusiones no logra responder a la amenaza”.

La reunión, que inició el 13 y finalizó este 17 de noviembre, marcó un primer paso para el establecimiento de reglas para estas armas, que ha sido una demanda de la comunidad científica y múltiples expertos, entre los que figuran Bill Gates y Elon Musk. La reunión del Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) de la ONU, contó con la participación de 70 países miembro, de los que 22, en su mayoría aquellos con fuerzas militares pequeñas o menores recursos técnicos, pidieron una prohibición total.

El argumento principal para la prohibición sería que los sistemas automatizados son por definición ilegales, puesto que toda decisión individual de lanzar un ataque debe ser tomada por un humano. Sin embargo, la cuestión ahora es decidir "qué significa en la práctica control humano efectivo", dijo a la AFP la jefa de la unidad Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, Kathleen Lawand.



Aunque el CICR no pidió una prohibición, Lawand advirtió que la rapidez del avance tecnológico requiere algún tipo de acción. "Dado el rápido desarrollo de la robótica en los sistemas de armas, con cada vez más autonomía, el CICR está convencido que se necesita un acuerdo internacional para establecer límites de manera urgente y tratar los problemas legales y éticos", señaló.



El grupo "Campaign to Stop Killer Robots", que ha realizado un riguroso seguimiento al tema, dijo en un comunicado que "la mayoría de los países aceptan ahora que se debe mantener en esos sistemas de armas algún tipo de control humano". El hecho resulta notable, dado que según el grupo de presión la mayoría de países no apoyaban algún tipo de "restricción legal" antes de la reunión.



Universitarios que asistieron al simposio dijeron que el ritmo de las discusiones no logra responder a la amenaza emergente. Hubo "una carrera armamentística, y todavía hay una", dijo Toby Walsh, experto de inteligencia artificial de la Universidad de New South Wales. A lo que añadió al margen de la reunión que "estas serán armas de destrucción masiva".



El programa se concentró en tres áreas principales: 1) la examinación de las dimensiones de las tecnologías emergentes. 2) Los efectos militares. Y, 3) las dimensiones legales y éticas. Durante las discusiones, los representantes de los países asistentes pudieron expresar sus preocupaciones y escuchar también los conceptos de científicos y expertos de distintas partes del mundo.



Se espera que durante la reunión anual de las Altas Partes Contratantes, Estados firmantes de los Convenios de Ginebra, que será los próximos 22, 23 y 24 de noviembre, se defina el futuro del trabajo de la comisión.



REDACCIÓN TECNÓSFERA* Con AFP.