Así es el primer equipo 2 en 1 de Huawei

El Matebook es el primer intento de la compañía china Huawei para entrar a competir en el segmento de los equipos 2 en 1 (híbrido entre tableta y computador). Es un dispositivo con un diseño elegante y delgado, pues solo tiene 6,9 mm de grosor.



Su construcción facilita el agarre, ya sea con una o ambas manos, pues con sus bordes redondos, su armazón de aluminio y un peso aproximado de 640 gramos, transportarlo de un lugar a otro no debería ser problema.

El equipo incluye un estuche-teclado desmontable, que se conecta mediante ranuras magnéticas y no por Bluetooth, como sucede en otras referencias. El teclado tiene el tamaño justo para escribir de manera cómoda, aunque para los usuarios de manos grandes la situación se puede complicar si se usa por largos periodos de tiempo.



La tapa del teclado también funciona como soporte, aunque solo permite dos posiciones.



Trabajar con el Matebook en modo computador y sobre superficies planas no genera ningún problema; sin embargo, al momento de utilizarlo sobre las piernas o alguna superficie blanda, la experiencia cambia porque no ofrece la estabilidad suficiente.



El equipo integra una pantalla táctil de 12 pulgadas con resolución 2.160 × 1.440 píxeles, que resulta suficiente para ver videos, películas, fotografías y textos en gran calidad, incluso en condiciones de mucha luz. El rendimiento del equipo es satisfactorio a la hora de realizar tareas como navegar en internet y redes sociales. También responde de manera efectiva con programas de edición de video como Adobe Premiere.



Bajo su chasis nos encontramos con un procesador Intel Core M de sexta generación, que utiliza refrigeración pasiva. En otras palabras, no necesita de un ventilador para mantenerse fresco. La memoria RAM es de 4 GB y cuenta con 128 GB de capacidad de almacenamiento.



El Huawei Matebook trabaja con el sistema operativo Windows 10 Home Edition y tiene una cámara delantera de 5 megapíxeles, ideal para realizar videollamadas. Además, cuenta con una batería de 4.430 mAh que ofrece una autonomía de cuatro a cinco horas. El equipo está disponible en Colombia y se puede conseguir por un precio que ronda los tres millones y medio de pesos.



