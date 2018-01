Un día caminando por los pasillos del CES 2018

El mal clima fue protagonista en el inicio del Consumer Electronic Show (CES) 2018, en Las Vegas (Estados Unidos). Desde hace seis meses no llovía en esa ciudad, pero, pese a que se registraron temperaturas de 9 grados centígrados, cientos de periodistas y demás asistentes al evento lograron presenciar los más recientes lanzamientos en temas de tecnología.

Recorrer en un día todos los pasillos del Centro de Convenciones de Las Vegas es prácticamente imposible, pues son más de 180.000 metros cuadrados de área de exhibición. Pero a los amantes de la tecnología pareciera no importarles.



El cansancio se olvida con la satisfacción de capturar, ya sea en video o fotografía, los nuevos gadgets de cada compañía.



Y no es para menos, porque en esta edición fue posible ver desde maletas que se mueven de forma inteligente hasta robots que, por ejemplo, sirven tazas de café.

​

La batalla fue clara: por un lado estuvieron los televisores grandes y ostentosos; y de otra parte, los lujosos carros autónomos.



Este año, marcas como LG y Sony develaron televisores con pantallas OLED con resolución 4K y compatibles con los asistentes personales de Google y Amazon.

​

Samsung no se quedó atrás y captó la atención de los asistentes con un televisor de 146 pulgadas.



La idea es que las personas puedan pedirles a sus televisores, mediante órdenes de voz, películas, información en internet o la creación de álbumes fotográficos.



En ese sentido, las empresas buscan solucionar la tortuosa tarea de utilizar el control remoto como mouse.

Un hombre juega con un robot del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial (Itri) en la inauguración del CES. Foto: Larry W. Smith / EFE

Recorriendo los pasillos del Centro de Convenciones es difícil no toparse con el salón de los automóviles. Cuando pensaba que ya lo había visto todo (por primera vez observé un carro autónomo en funcionamiento), apareció Byton Concept, un carro con reconocimiento facial y pantalla de 49 pulgadas que transmite cualquier tipo de información al conductor.



¿Se imagina abrir la puerta del auto utilizando su cara? Eso es lo que anhela Byton, una start up china que busca revolucionar el sector automotriz implementando las redes de quinta generación.



La fotografía también jugó un papel importante durante el inicio del CES, pues gigantes como Nikon mostraron unos brazos gigantes robóticos capaces de capturar todo tipo de movimientos. Tecnología ideal, dice la empresa, para grabar videos musicales.



De otro lado, estuvieron presentes marcas como Polaroid, que, sin duda, apelan a la nostalgia. En esta edición, la compañía estadounidense se metió de lleno en el campo de las impresoras 3D, presentando cuatro modelos. La idea es que esa tecnología sea accesible en el hogar y en la oficina.

¿Escenario para celulares?

El CES no es por naturaleza el espacio ideal para que las compañías presenten nuevos teléfonos inteligentes, pues algunas prefieren esperar hasta el Mobile World Congress, que se realizará en febrero en Barcelona (España).



No obstante, Sony presentó tres nuevos celulares de gama media que, por primera vez, integrarán lector de huellas a escala mundial.



Los Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2 y Xperia L2 les apuestan a las selfis como característica principal, ya que llegan con una cámara frontal de 8 megapíxeles, con una ángulo de visión de 120 grados.



Alcatel, por su parte, dio a conocer su nueva línea de smart-phones: Alcatel Serie 5, Serie 3 y Serie 1. La principal característica de estos equipos es que por primera vez ofrecerán experiencia inmersiva, gracias al estándar de pantalla infinita.



Durante la feria también se conoció que BlackBerry planea lanzar dos nuevos celulares con teclados QWERTY en los próximos meses.



En definitiva, el CES es el espacio que todo amante de la tecnología gozaría. Es importante ser paciente para atravesar los pasillos, debido a la cantidad de asistentes.



En realidad no hubo grandes sorpresas (por lo menos durante el primer día), pues gran parte de la tecnología expuesta (5G, por ejemplo) ya había sido vista en funcionamiento en escenarios diferentes.



Esperemos que algunos de los productos presentados lleguen lo más pronto al mercado, pues mientras en Estados Unidos ya se habla de televisores con resolución 8K, en Colombia hasta ahora se está afianzando el 4K.

​

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

Redacción Tecnología

Las Vegas (EE. UU.)

En Twitter: @Penacamilo