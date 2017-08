Irán negocia con Twitter el desbloqueo de la red

El ministro iraní de comunicaciones, Mohamad Yavad Yahromí, informó que se está evaluando la posibilidad de desbloquear la red social en Irán, donde actualmente es inaccesible sin programas antifiltros, pero la usan las autoridades.

Yahromí dijo en una entrevista con el periódico Irán News, publicada este miércoles, que Twitter está dispuesto a "negociar para resolver los problemas", aunque no precisó estos últimos.



El ministro señaló que "en la actual situación hay terreno para esa negociación e interacción". "Twitter no es un ambiente inmoral que necesita ser bloqueado", aseguró. También indicó que las autoridades están viendo el modo de desbloquear YouTube pero censurando el "contenido inmoral" del servicio de vídeo compartido.



No obstante, la decisión final sobre el desbloqueo de estas redes sociales depende del Consejo Supremo para el Ciberespacio, que incluye a miembros de la judicatura iraní del ala más conservadora.



La elección de Yahromí como ministro fue criticada, ya que algunos grupos apuntaron a su supuesta implicación en la supervisión de las redes sociales durante las protestas reformistas de 2009, algo que el ministro ha negado. Durante aquellas protestas precisamente ocurrió el bloqueo a la red social.



En las multitudinarias manifestaciones contra la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, redes sociales como Twitter fueron utilizadas en gran medida para organizar y convocar las protestas. Sobre este asunto, Yahromí indicó que en esa época las autoridades consideraron que Twitter "había interferido en los asuntos internos del país" y decidieron por eso bloquearla.



Para acceder a Twitter en Irán es necesario emplear un programa especializado que pueda traspasar las restricciones geográficas. Pese a estas limitaciones, los usuarios iraníes son numerosos y entre ellos se encuentra el propio presidente, Hasan Rohaní.



EFE