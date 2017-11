De los creadores de Pokemon Go, llega Harry Potter: Wizards United

La realidad aumentada será indispensable para jugar Harry Potter: Wizards Unite, un juego para smartphones creado por la compañía Niantic, creadora de Pokémon Go.

Aunque se hacían comentarios de la iniciativa desde el año pasado, la aplicación ya es oficial, pues la firma anunció el inicio de su desarrollo. Al igual que Pokémon Go, este nuevo título utilizará realidad aumentada para superponer la realidad con el mundo virtual.



Según informó el medio Techcrunch, el trabajo se desarrolla en colaboración entre Warner Bros, Portkey Games y Niantic. Se estima que el videojuego esté disponible para 2018.



Por el momento no se conoce la trama exacta del juego, pero la compañía espera lograr una “influencia significativa” como la causada por Pokémon Go.

REDACCIÓN TECNÓSFERA