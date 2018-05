Los ‘Podcasts’ para oírnos entre nosotras ganan terreno en el mundo

En la era de economía del tiempo, las multitareas y del consumo a la hora que uno quiere (y pueda), los podcast ganan terreno. Son la perfecta compañía cuando se maneja, se camina o se va en bicicleta; mientras se hace una fila, se va en el transporte público o hasta cuando se hacen labores de la casa.

El podcast, ese formato de audio que recuerda la radio pero que es hijo de la era digital, pues se aloja en internet, funciona al estilo de Netflix: uno elige qué oír, cuándo y dónde. Con una ventaja: los podcasts los puede hacer cualquier persona con un equipo técnico mínimo –micrófono, celular, computador, conexión a internet– y una buena historia que contar. Pero hay que contarla bien: se pueden usar sonidos de ambiente, musicalización, efectos de sonido para generar más inmersión para el oyente, cortes que proponen una narrativa, etc.



Ya no es necesario ser aceptado o legitimado por el sistema radial tradicional que solía dejar a un lado ciertas voces. Por eso ha sido un espacio que están aprovechando las mujeres para crear, dirigir, llevar la voz cantante, proponer temáticas, y no necesaria o exclusivamente de temas femeninos o de género: las hay hablando de fútbol, arte, literatura, historia, ciencia...



Según los números que expuso Laura Walker, gerente de NPR (la radio pública de Estados Unidos), el año pasado, en Werk it!, un festival de podcast por mujeres: 33 de los 100 podcasts top en Estados Unidos tenían al frente del micrófono a una mujer. Esa cifra, tres años antes, era de 22. Sin embargo, agrega Walker, el número todavía no está en equilibrio con el 44 por ciento de los oyentes de podcasts, que son mujeres.



Otro dato alentador: Serial, presentado por la periodista estadounidense Sarah Koenig, estuvo en el tercer lugar del ranking de Itunes. También están consolidados Late Night Woman’s Hour, de la BBC; Invisibilia, de NPR; y Modern Love, del NYT. Y entre los independientes tenemos Ctrl Alt Supr, Rookie, Women of the hour, Girlboss, The Great Girlfriends, Sexópolis, Conscious Chatter, Spirit of 608... La lista es infinita.

Se habla español

Estos son indicios de un cambio paulatino, pero significativo, que está asomándose en Colombia. La mayoría de podcasts hechos por o sobre mujeres son independientes precisamente porque la radio tradicional no suele estar tan abierta a otras voces, y se repite el esquema de hombres que dirigen y temas abordados desde una visión masculina.



También los hay vinculados a universidades (Cero Setenta, de los Andes y el Ceper, por ejemplo) o de periódicos.



Cindy Morales, subeditora de eltiempo.com, cuenta su experiencia: “Cansadas de que todos quieran hablar por nosotras, las mujeres de EL TIEMPO Casa Editorial creamos el podcast Degeneradas, debates con enfoque de género. En este espacio se habla de todo: política, salud, amor, economía, acoso, moda, redes sociales, medioambiente, igualdad, temas que tocamos tal como lo hacemos tomando un café, en una reunión, por teléfono y entre amigas. Nuestra cita es semanal, podrá escuchar un nuevo episodio cada jueves”.

Para la historiadora y experta en teoría del estilo y la moda Vanessa Rosales, los podcats “son un formato que permite tratar ciertos temas de cierta forma que antes no eran comunes y, de paso, adquirir conocimiento en una época en la que no leemos tanto”. Ella y María Elvira Espinosa crearon Emperifolladas, “una palabra muy colombiana, un espacio más pensativo alrededor de la moda. Hablamos de flacura y gordura como ideales estético de la moda, de la masculinización del vestir con el traje, la falta de crítica de moda en los medios, etc.”.



La historiadora Diana Uribe tiene mucho espacio ganado; de hecho, está en el segundo puesto del top 100 de Itunes Colombia, con su programa Historia del mundo.

Todos estos avances se dan en un contexto en el que contar nuestras historias se ha vuelto cada vez más necesario y, en algunos casos, urgente. El movimiento #MeToo es unos de esos casos.

Algunos ejemplos

ContraAtaque: Es el podcast de Futbolred, de la Casa Editorial EL TIEMPO, que no solo analiza cada fecha del fútbol colombiano, sino que también repasa la actualidad de los colombianos en el exterior y la agenda de la semana para los amantes de este deporte. Es un espacio de debate y crítica que espera ser una guía para quienes siguen de cerca el balompié mundial. La editora Jenny Gámez es la conductora del espacio.



Radio Ambulante: Es un podcast, distribuido por NPR, que cuenta historias latinoamericanas provenientes de todos los países de habla hispana, incluyendo EE. UU.



¿Qué podría salir mal?: Busca ayudar a una audiencia juvenil a resolver problemas que tengan en el día a día sin tener que enfrentarlos con tanto dramatismo. Consigue testimonios de personas que estén pasando o hayan pasado por algún problema y que no sepan o no hayan sabido cómo resolverlo. Buscan consejos de un experto para hablar de cómo resolver esa situación. Conduce Maru Lombardo, periodista de EL TIEMPO.



Camino a la Equidad: Carolina Barreto dirige el podcast de Aequales –firma consultora en temas de equidad de género fundada por una colombiana y una peruana– sobre la equidad y diversidad de género. Trata temas que van desde la tecnología, pasando por la crianza y la economía. Tiene una temporada publicada y está empezando la segunda.



Womansplaining: Presentado por la escritora colombiana Gloria Esquivel, este podcast hace parte de Cero Setenta, la revista del Ceper y la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. En él se discute con invitadas (y a veces invitados) sobre la mujer en los diferentes campos de la cultura. Es producido por AkordeFD, productora de contenidos y biblioteca de

podcast colombiano.



Redacción Vida y Adela Cardona Puerto

Especial para EL TIEMPO