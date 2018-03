Retirar contenidos terroristas en una hora: petición de Europa a redes

La Comisión Europea (CE) pidió este jueves a compañías como Facebook, Twitter y YouTube que retiren los contenidos de carácter terrorista en el plazo de una hora una vez que las autoridades policiales y Europol hayan avisado sobre ellos.

La petición figura entre las recomendaciones publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario, en el marco de las medidas que Bruselas sugiere para combatir los contenidos ilegales en línea.

El Ejecutivo comunitario aconseja este plazo debido al “grave riesgo a la seguridad que plantean" este tipo de contenidos. Sin embargo, en la solicitud no se incluyó el resto de casos considerados ilegales, como los mensajes de incitación al odio y la violencia, los materiales de abuso sexual infantil o los vinculados con falsificación de productos.



La CE considera que los contenidos terroristas son "particularmente dañinos en las primeras horas de su aparición en línea" por lo que "las empresas deberían como regla general eliminarlos en la hora desde haber sido señalados por las autoridades policiales y Europol".

Las recomendaciones de Bruselas se dirigen tanto a las empresas como a los Estados miembros. En particular, a las empresas se les pide que establezcan normas "fáciles y transparentes para notificar el contenido ilegal", así como "sistemas de notificación sencillos para los usuarios" y que adopten "salvaguardas" para proteger los derechos fundamentales, incluidos los chequeos y verificación "humanos".



También se les invita a "cooperar" entre ellas e intercambiar "mejores prácticas" para la detección de estos contenidos, así como con las autoridades policiales. A los países y a las empresas se les pide informar cada tres meses de la información relativa a la eliminación de contenido terrorista y en seis meses del resto de contenidos ilegales.



Según la CE, el código de conducta que se aplica en la UE para combatir los discursos de odio ha ayudado a que las empresas de internet eliminen en la actualidad cerca del 70 por ciento de los discursos ilegales notificados y que en más del 80 por ciento de los casos esa retirada se produzca en el plazo de 24 horas.



No obstante, la CE considera que los contenidos ilegales en internet "siguen siendo un problema grave para la seguridad de los ciudadanos y empresas, dañando la confianza en la economía digital".



La CE precisó que todavía está estudiando si hace falta proponer legislación en este ámbito y que tiene previsto iniciar una consulta pública para estudiar los efectos de las recomendaciones presentadas.



Esas medidas las detallaron en una rueda de prensa los comisarios europeos de Justicia, Vera Jourova; Seguridad, Julian King; Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, y el de Mercado Único Digital, Androus Ansip. Los cuatro comisarios insistieron en que Bruselas sigue prefiriendo el enfoque voluntario, pero que no descarta legislar en este ámbito si comprueba que es necesario.



Ansip señaló que las plataformas en línea se están convirtiendo en la principal entrada a la información, "por lo que tienen una responsabilidad para facilitar un entorno seguro a sus usuarios" y que, aunque algunas están eliminando más contenido ilegal que nunca antes, todavía hace falta "reaccionar más rápido" a la propaganda terrorista y otros contenidos ilegales.



"El enfoque voluntario es aún nuestro preferido porque ha demostrado sus méritos y es el más rápido en dar resultados pero tenemos que hacer todavía mucho más y, de una manera u otra, tenemos que cumplir los objetivos que hemos fijado", indicó por su parte el comisario europeo de Seguridad, Julian King.



CON EFE