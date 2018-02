París y Berlín acuden al G20 para regular el bitcóin

08 de febrero 2018 , 09:47 a.m.

Francia y Alemania acudieron al G20 para proponerle medidas de regulación del

bitcóin, la criptomoneda que ha perdido la mitad de su valor desde diciembre, indicó este miércoles el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.

"Hoy enviaremos junto a mi homólogo alemán una carta a la presidencia del G20 proponiendo medidas de regulación del bitcóin", indicó Le Maire al margen del Salón de empresarios en París. "Hay urgencia de regular el bitcóin", subrayó.



El bitcóin cotizaba a unos 8.100 dólares este miércoles, en tanto que en diciembre había alcanzado a casi 18.700. Esta moneda virtual, que permite realizar transacciones internacionales por completo anónimas, es "acusada" en particular de servir como herramienta de blanqueo de capitales para redes criminales.



"Es necesario que la reflexión en esta materia sea común" entre los Estados "y ya no fragmentada", indicó este miércoles Emmanuelle Assouan, una responsable del Banco de Francia, que mencionó las propuestas de París al G20 durante una audiencia consagrada a las criptomonedas en la comisión de Finanzas del Senado.



Debe tratarse sobre todo de definir bien al bitcóin y a sus primos, indicó la responsable, afirmando que no se trata de "monedas" en su propio sentido, sino más bien de "criptoactivos".



