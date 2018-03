Nueva política de Google Grants para organizaciones sociales

Miles de organizaciones sin fines de lucro en el mundo podrían perder una subvención publicitaria mensual que concede Google a través de su programa AdWords Ad Grants para atraer tráfico a sus sitios web. La medida que podría impactar tan pronto como este jueves, cortará una importante fuente de tráfico a los sitios web de organizaciones sociales.

Cada mes, Google otorga $ 10,000 en créditos a 35,000 organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo para crear anuncios a través de Google Adwords que permitan posicionar a causas sociales en su motor de búsqueda. Pero la empresa descubrió que algunas de las campañas financiadas han recibido muy pocos clics y en el mes de diciembre anunciaron que dejarían de financiar a los grupos que generen clics en un porcentaje menor al 5 por ciento de las visitas con sus anuncios en un periodo de dos meses consecutivos.



Los destinatarios del fondo lo tomaron como una llamada de atención para prestar atención a Google después de años de centrarse en el marketing de redes sociales. Pero a pesar de apresurarse por cumplir las nuevas condiciones, varios dijeron que no podían hacerlo en solo dos meses y que sus cuentas podrían no recibir financiamiento para marzo.



"Estamos muy agradecidos por el programa", dijo a Reuters Conrad Contreras, gerente de comunicaciones de Greenlining Institute, una organización de justicia social de Oakland, California, que teme perder los fondos. "Pero cinco por ciento en dos meses, es poco realista".



El programa de Google Grants, que existe desde hace 15 años, antes no tenía un umbral de clics. Para lograr que sus anuncios sean efectivos, las organizaciones deben escoger términos de búsqueda como "donar ropa" para que con esas palabras aparezca su sitio web. La clave estaría en perfeccionar las frases para obtener clics. Con las nuevas medidas, las organizaciones que pierdan la financiación pueden solicitar una restitución del fondo después de demostrar cambios en los resultados.



"Revisamos nuestras políticas de Ad Grants para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a ser más efectivas con AdWords y mejorar la calidad de sus anuncios, lo que conducirá a un conocimiento específico de sus proyectos y su misión", dijo un comunicado de Google a Reuters.



Greenlining contrató a un consultor que ayudó a impulsar su tasa de clics al 3,5 por ciento en febrero desde el 1 por ciento en diciembre al concentrar el gasto en anuncios de mejor rendimiento y simplificar el lenguaje en los anuncios. Contreras dijo que los anuncios son valiosos porque manejan diez veces más visitantes de sitios web de Google que lo que obtendría Greenline.



En la American Forest Foundation en Washington, D.C., la directora de comunicaciones Elizabeth Greener dijo que recientemente comenzó a buscar artículos de noticias y sitios web de la industria para encontrar frases que los políticos y ejecutivos corporativos probablemente estén buscando.



Otros ajustes han incluido garantizar que las búsquedas de granjas de árboles de Navidad no muestren los anuncios de la fundación. Aun así, los clics se duplicaron desde enero hasta solo el 4 por ciento en febrero.



Susheila Juggapah, directora de contenido digital de la organización benéfica londinense CharityComms, eliminó el riesgo inmediato de suspensión llegando al 7 por ciento en enero con la ayuda de la agencia de marketing digital Montfort. Pero Juggapah expresó su preocupación por las organizaciones más pequeñas.



"Espero que Google comprenda las limitaciones que enfrentan la mayoría de las organizaciones benéficas y que sea amable con quienes no pueden cumplir los requisitos a tiempo", dijo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters