‘En el sector no hay garantías para la subasta de espectro’: Asomóvil

El Gobierno presentará este martes el segundo borrador de consulta pública de la subasta de la banda de 700 MHz, la porción del espectro más deseada por los operadores móviles debido a que permite mayor despliegue de la red 4G en Colombia.

De esta subasta se viene hablando desde el 2015 y hasta entonces no se ha podido adjudicar. David Luna, ministro TIC, le aseguró a EL TIEMPO que para agosto de este año se espera realizar la subasta.



No obstante, Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, le solicitó al ministerio TIC, en una carta dirigida al jefe de cartera, más garantías para que los operadores que reúne la asociación (representan el 94,1 por ciento del mercado móvil del país) participen de la subasta.



"Las empresas de telecomunicaciones siempre han mostrado compromiso con la inversión, pero actualmente en el sector no hay condiciones para un proceso de subasta de espectro. El sector viene creciendo menos que la economía colombiana, pues desde el 2015 se contemplaron dos años de crecimiento negativo sistemático. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión", añadió Gutiérrez.



Cifras suministradas por Asomóvil evidencian que la inversión pasó de 4,55 billones de pesos en el 2013 a 3,34 billones en el 2016, con una tasa negativa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de - 9,8 por ciento, llegando en el 2016 a cifras inferiores a las del 2012.



En ese sentido, los operadores de telecomunicaciones solicitan mayor plazo para las licencias de manera que permita esquemas de financiación favorables en el mediano plazo y piden opciones reales de inversión privada para extender la infraestructura a todo el territorio. Además, exigen la disminución de cargas fiscales y regulatorias.



Nancy Patricia advierte que antes de adjudicar la subasta de la banda de 700 Mhz, es necesario que el congreso apruebe el proyecto que busca crear un único regulador convergente.



"El año pasado el Ministerio TIC presentó un proyecto de ley orientado hacia la reforma de convergencia de la industria. Esto garantizaría la sostenibilidad de las inversiones en el mediano y largo plazo. Esto debe resolverse, antes de que se realice una nueva subasta", añadió la directora.

Topes de espectro

Es importante recordar que a finales de 2017 el Gobierno Nacional modificó a través del decreto 2194 de 2017 los topes de espectro radioeléctrico para que todos los operadores puedan participar de la subasta.



Antes de esta decisión, solo TigoUne podía participar por la mayor parte de los 700 Mhz, debido a que Claro y Telefónica se encontraban cerca de los topes permitidos por la ley.



TECNÓSFERA