Polémica por cierre de centro de atención de Uber en Bogotá

Un nuevo episodio en la pugna entre taxistas y Uber se presentó el jueves en el centro comercial San Rafael, en Bogotá. Voceros de la plataforma denunciaron el sellamiento, según ellos irregular, de Centro de Atención a Socios y Conductores, ubicado en ese complejo comercial.



Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas, le contó a ELTIEMPO.COM que debido a la información de varios conductores sobre locales de Uber que están funcionando en centros comerciales, él se dirigió a San Rafael para comprobarlo.

“El Estado colombiano ha dicho que esta es una actividad ilegal, entonces ¿por qué tienen un local en un centro comercial? Un local donde, además, se

inscribe a conductores como si fuera una empresa de tránsito. Esto no se puede hacer y como un ciudadano que soy fui a denunciar algo que es ilegal”, explicó Ospina.



Voceros de la plataforma Uber aseguran que la Policía y líderes taxistas realizaron un operativo sin bases legales y de forma grosera.



“Es preocupante que miembros de la Policía Nacional apoyen estos hostigamientos liderados por Hugo Ospina”, dicen.



Y agregan que el nuevo Código de Policía, en su artículo 87 numeral 3 –que al parecer fue la norma invocada por la Policía para hacer el sellamiento–, “no es aplicable en este caso porque el establecimiento no es nuevo, debido a que opera desde el 19 de julio de 2016, incluso antes de la expedición del Código de Policía”, aseveró.



En dicho artículo se estipula que cuando se abra un establecimiento “se debe comunicar al comandante de estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo”.



El númeral 4 del mismo artículo también indica que para la comercialización de terminales móviles se debe tener “permiso u autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.



Los voceros de Uber aseguran que aunque es claro que el Código menciona el permiso del Ministerio de las Tecnologías, la ley no aplicaría en este caso porque “no es retroactiva”. Esto porque el Código de Policía empezó a regir el pasado 30 de enero y esa actividad la realizan ellos previo a la norma.



Los representantes de Uber en Bogotá anunciaron acciones legales para evitar lo que consideran un abuso. Este diario intentó comunicarse con el centro comercial San Rafael, pero no hubo respuesta.



Según Ospina, la Policía adelantará otros operativos este miércoles en Bogotá con el ánimo de sellar otros centros de atención de Uber, aunque las autoridades no lo han confirmado.



EL TIEMPO consultó la opinión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero no se refirió al tema.

Momento cuando la Policía cierra una de las oficinas de Uber, en Bogotá. También se puede ver a Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas. Foto: Foto cedida por Uber

¿La plataforma Uber será bloqueada en Colombia?

Estos hechos se dan en medio de la decisión que tomó, recientemente, el Tribunal de Cundinamarca de aceptar el recurso de nulidad que interpuso Uber por no haber sido notificado de la demanda del Ministerio de Transporte, con la que se busca bloquear la aplicación por operar de manera irregular.



Claudia Elizabeth Lozzi, la magistrada del caso, aseguró que se violó el derecho al debido proceso, ya que la plataforma tecnológica no tuvo la oportunidad de defenderse. Se determinó que el pleito comenzará desde cero.



Por el momento no se conoce la fecha exacta de cuándo se llevará a cabo la audiencia en la que el Tribunal dará a conocer su decisión final sobre la demanda.



ELTIEMPO.COM y TECNÓSFERA