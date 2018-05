YouTube ya cuenta con 1.800 millones de usuarios activos al mes

En YouTube cada mes navegan cerca de 1.800 millones de usuarios activos, lo que significa un aumento en comparación con la cifra de julio de 2017 que se situaba en los 1.500 millones. Así lo reveló la compañía en una publicación en su blog en la que anunció las nuevas series que estarán disponibles en la plataforma, entre las que se incluyen Will Smith: The Jump Off y Priyanka Chopra: If I Could Tell You Just One Thing.

Es importante tener en cuenta que la cifra solo incluye a los usuarios que ingresan a la plataforma a través de su usuario de Google, por lo que es posible que el número pueda ser mucho mayor.



En la comunicación el gigante también señaló que cada día los usuarios consumen 150 millones de horas en video en YouTube a través de sus televisores.

Sin embargo y pese al aumento desmesurado del consumo de video la plataforma de streaming se ha enfrentado a diversos problemas como la propagación de contenido inapropiado. Desde principios de este año, el gigante ha estado anunciando una serie de medidas para combatir contenidos que resulten ofensivos para los usuarios.

Ha reforzado la vigilancia por medio de grupos de revisores humanos que se encuentran trabajando en colaboración con los sistemas de detección automática y se han aumentado las restricciones para los menores.



En marzo de este año también se lanzó una nueva herramienta que tiene como objetivo primordial combatir las teorías de conspiración en internet. La idea es que este tipo de publicaciones ahora estén acompañados de textos de Wikipedia que proporcionan información adicional y contenidos que las contrarrestan.



Además, entre octubre y diciembre de 2017 la plataforma logró eliminar cerca de 8 millones de videos inapropiados que, mayoritariamente, incluían spam o contenido para adultos. De esa cifra, más del 80 por ciento (es decir 6,7 millones) fueron marcados como nocivos por primera vez por un sistema de inteligencia artificial.



