En 2017, llegaron 27 empresas internacionales de tecnología a Colombia

En 2017, un total de 27 empresas internacionales de software y tecnologías de la información llegaron a Colombia, representando la cifra más alta de la última década, según cifras de Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversión de la capital.



De acuerdo con el reporte, el 74 por ciento de las compañías que arribaron al país escogieron a Bogotá como destino, lo que quiere decir que la ciudad recibe a 3 de cada 4 de esas firmas extranjeras.

El mercado colombiano cada vez es más atractivo para los expertos e inversionistas del sector quienes destacan la competitividad y la calidad de los profesionales como algunas de las razones de su preferencia. Los proyectos internacionales relacionados con la industria TI generaron inversiones por 1.671 millones de dólares entre 2010 y 2017. De hecho, Colombia se ubica como el quinto destino de Inversión Extranjera nueva para este sector en América Latina

Según datos de la Universidad Externado de Colombia, a comienzos del 2017 Bogotá se posicionó como el centro empresarial más importante de este sector al contar con el 81 por ciento de las compañías.



Franco Firioni, delivery manager de la compañía argentina de desarrollo de software Belatrix, explica que algunos de los principales factores que llevaron a que decidieran abrir en Bogotá su tercera operación de América Latina fueron la ubicación de la ciudad frente a los mercados de Estados Unidos y Europa, donde está buena parte de la base de clientes de la empresa, y la calidad de los profesionales de la ciudad.

Mientras que las ventajas competitivas en materia de salarios son otras de las razones que atribuyen los inversores, según destaca Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá.



“La ciudad ofrece a las empresas una excelente relación costo-beneficio en salarios respecto de otras ciudades latinoamericanas. Esto se suma a una conectividad de telecomunicaciones robusta y un tamaño de mercado que permite escalabilidad en las operaciones de estas compañías”, señala.



Además, el desarrollo de soluciones informáticas orientadas al sector empresarial ha sido identificado como una de las áreas de especialización de la ciudad para aumentar la productividad.



Diego Pérez, head of loyalty de Almundo, plataforma de viajes que a inicios de este año anunció la inversión de dos millones de dólares para la creación de un hub de desarrollo TI, resaltó que se interesó en Colombia, y en particular en Bogotá, porque el país no solo está perfilándose como un referente de tecnología para la región y el mundo sino que además cuenta con una gran infraestructura.



La firma canadiense Blanc Labsl, que ofrece soluciones digitales y Endava, multinacional británica que desarrolla productos tecnológicos para empresas, también hacen parte de la lista de países que se han instalado en Colombia. Por su parte, la firma estadounidense de inbound marketing Hubspot recientemente anunció que en el tercer trimestre de este año abrirá su sede principal para América Latina en Bogotá.



