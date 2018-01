Intel lanzará nuevos procesadores para solucionar fallas de seguridad

En una reunión con inversores, el director ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, dijo que la compañía está trabajando para lanzar, a finales de 2018, nuevos procesadores que solucionarían las fallas de Spectre y Meltdown, reveladas a principios de este año y que permiten que los cibercriminales puedan acceder a información confidencial como las contraseñas.

"Estamos trabajando para incorporar en los futuros productos unos cambios basados en silicio que se enfocarán directamente en los fallos Spectre y Meltdown en el hardware", explicó Krzanich. Los productos "empezarán a aparecer a finales de año", añadió.



Por ahora, la compañía aseguró que continuará lanzando actualizaciones. Sin embargo los parches presentados recientemente pueden hacer que los computadores se reinicien y se produzcan "otros comportamientos imprevisibles" por lo que Intel recomendó a las empresas y particulares abstenerse de instalarlos.



Navin Shenoy, gerente general del Data Center Group en Intel, había señalado que los problemas con el reinicio se están presentando específicamente en las CPU Intel Broadwell y Haswell, tanto en usuarios como en centros de datos.



Durante el encuentro, en el que la compañía también dio a conocer los beneficios de la empresa en 2017, Krzanich dijo que Intel seguirá enfrentándose a "reclamaciones de productos, litigios y publicidad adversa" derivadas de las vulnerabilidades de seguridad.



No obstante, resaltó que las perspectivas financieras de la compañía no han cambiado y agregó que Intel no espera ningún "impacto material" en sus gastos o en los costos de los productos.



En el cuarto cuatrimestre, Intel había anunciado una pérdida de 700 millones de dólares a causa de los 5.400 millones que tuvo que apartar para pagar impuestos de repatriación de los beneficios en el extranjero, pero anunció beneficios récord de 17.100 millones en los últimos tres meses del año pasado, afirmando que sus beneficios anuales habían alcanzado un pico sin precedentes de 62.800 millones de dólares.



"2017 fue un año récord para Intel con resultados récord en el cuarto cuatrimestre a causa del fuerte crecimiento de nuestros negocios basados en datos", señaló Krzanich. Según las estimaciones de la compañía, los beneficios del actual cuatrimestre serán de unos 15.000 millones de dólares, y para el total del año de unos 65.000.



Las acciones de la compañía subieron más del 4 por ciento en operaciones del mercado postventa, hasta 47,13 dólares, tras el anuncio de sus beneficios, a pesar de la advertencia de posibles demandas por las vulnerabilidades en sus procesadores.



TECNÓSFERA CON AFP*