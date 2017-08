Facebook da el salto a la televisión digital con un nuevo proyecto

20 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

20 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

En plena revolución digital, con cada vez más opciones disponibles en materia de redes sociales, Facebook sigue siendo la preferida. Y aunque controlen también la mensajería con Facebook Messenger y WhatsApp, y la fotografía con Instagram, el video es un territorio del que quieren adueñarse.



Su creador, Mark Zuckerberg, de 33 años de edad, manifestó en una conferencia a principios de año su intención de que “la gente piense en Facebook para contenido de video interesante y relevante, tanto el de creadores profesionales como el de sus amigos”. Ahora, con Facebook Watch en marcha, parece dispuesto a cumplir ese propósito.

Según estadísticas ofrecidas por la propia plataforma, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensualmente. 1.320 de ellos la usan diariamente, durante una media de 20 minutos, generando, según la página especializada wersm.com (We Are Social Media), más de 4 millones de ‘likes’ por segundo y unos 250 millones de publicaciones al día.



La joya de la corona de Zuckerberg, que vio la luz en el 2004 en los Estados Unidos y empezó siendo una red de contactos universitaria que luego pasó a convertirse en el gigante mundial que hoy representa, tiene una plantilla de 20.658 empleados.

El informe ‘Digital in 2017’, realizado por We Are Social 2017 y Hootsuite, ofrece más datos significativos: en una era en la que la portabilidad domina, el 80 por ciento de usuarios acceden a Facebook desde sus teléfonos inteligentes.



Aunque adquirió fama como red social de uso personal, hoy por hoy es también una fuente de noticias para el 47 por ciento de usuarios, según el Quinto Informe Anual de Medios Digitales ‘Digital News Report’, elaborado en el 2017 por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (RISJ) en colaboración con la Universidad de Oxford.



La expansión al uso profesional está hoy completamente normalizada, pues ya en el 2015, 50 millones de empresas utilizaban una página de Facebook, de acuerdo con lo publicado por la revista ‘Forbes’.



En abril del 2015, Facebook informó de que se veían 8.000 millones de videos a diario a través de su plataforma. En el 2016, Zuckerberg anunció que la red social acumulaba un consumo diario de 100 millones de horas en video.



A comienzos de año, en la conferencia en la que Mark presentó en Estados Unidos los planes futuros de Facebook, dejó claro cuál era su prioridad: “Seguiremos colocando el video primero en toda nuestra familia de aplicaciones, y facilitando a la gente capturar y compartir videos de nuevas maneras”.



Así, el creador de la red social más importante del mundo aseguró que estaban “buscando formas de hacer crecer el ecosistema de contenido de video en Facebook”.

Otra revolución

Durante los últimos meses, diversos medios de comunicación han informado sobre la posibilidad de que “la televisión de Facebook” viera la luz este verano. Ante esto, el vicepresidente de Medios de Difusión de la compañía, Nick Grudin, comentó oficialmente que el objetivo era “hacer de Facebook un lugar donde reunir a la gente en torno al video”.



Para ello, aseguró que estaban “apoyando a un pequeño grupo de socios para experimentar con los distintos tipos de espectáculo posibles” y “financiando programas, para con el tiempo ayudar a los creadores a través de repartos de ingreso tipo ‘Ad Breaker’ ”.



Ahora, ese proyecto asoma a la luz con nombre definitivo: Facebook Watch. El director del producto, Daniel Danker, lo anunció en un reciente comunicado de prensa: “Estamos introduciendo Watch, una nueva sección para ‘shows’ integrada en Facebook”, dijo.



Danker explicó que se trata de “una plataforma para que todos los creadores y editores encuentren su audiencia”, y añadió: “Estamos muy contentos de ver cómo creadores y editores usan programas para conectarse con sus fans y su comunidad”.



Algunas de las características de Watch, de acuerdo con Danker, serán la portabilidad (se podrá acceder desde distintos dispositivos, desde móviles y tabletas hasta ordenadores e incluso aplicaciones de televisión), una lista de seguimientos (Watchlist) para estar al día con los episodios de cada programa y un apartado de destacados para enterarse de lo más visto.

“Pensamos que Watch será el hogar de una amplia gama de espectáculos, desde la realidad hasta la comedia, pasando por los deportes en vivo”, comentó Danker, y puso como ejemplo ‘Returning the favour’, una serie organizada por Mike Rowe, “donde encuentra a personas llevando a cabo obras extraordinarias para la comunidad, lo cuenta al mundo, y hace a su vez algo grande por ellos”.



Otros espectáculos que Danker desveló que pueden tener su espacio en Facebook Watch son ‘Tastemade’s Kitchen Little’, un programa de cocina infantil; la Liga Mayor de Béisbol, que ya retransmite un video semanal por esta red social; el programa diario con el que Nas Daily hace videos junto con sus fans, o los episodios con los que Gabby Bernstein, del diario ‘The New York Times’, conecta con sus seguidores.



¿Él único inconveniente? De momento, habrá que esperar para disfrutar de esta nueva plataforma más allá de los Estados Unidos: “Vamos a presentar Watch a un grupo limitado de personas en los Estados Unidos, aunque planeamos llevar la experiencia a más gente muy pronto”, aseguró Danker.



Todavía está por ver si Facebook logrará, por fin, quitarle a YouTube (de la compañía rival, Google) la corona del mundo en video. Por ahora, Facebook Watch ya es una realidad.



NORA CIFUENTES

EFE