Colombia adoptará nuevo modelo contra la explotación sexual en línea

La implementación del Modelo ´We Protect´ permitirá tener respuestas coordinadas entre los países participantes buscando medidas integrales contra este delito. El modelo fue presentado este miércoles en un evento internacional para el manejo y la prevención de la explotación sexual infantil en línea, organizado por la línea virtual de denuncia Te Protejo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Telefónica y Red PaPaz.

Desde el 2012 hasta la fecha, de acuerdo con las cifras de la línea de denuncia en el sitio www.teprotejo.org y la aplicación móvil Te Protejo, se han recibido 36.443 reportes. Un 60 por ciento son denuncias de material de abuso sexual infantil (la mal llamada pornografía infantil) y un 6 por ciento se refieren a ciberacoso.



Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, señaló públicamente que “es un imperativo avanzar de manera más ágil y coordinada en el cuidado corresponsable de nuestros hijos en los entornos digitales”.



A finales del mes pasado, una investigación del Departamento de Derecho Informático de la Universidad del Externado (http://derinformatico.uexternado.edu.co/carnada-y-pesca-de-menores/ ) llamaba la atención sobre el riesgo que existe para los menores de edad en las redes sociales, por su posibilidad de ser “un medio para la consumación de delitos”.



De acuerdo con Jhon Caballero, investigador del centro de investigación de la Universidad que se dedica a estos temas, a pesar de las diferentes medidas empleadas frente a sitios web y la posibilidad de su restricción con bloqueo parental, las redes sociales “sobreviven” y, a diferencia de la web, se “salen del ámbito de control de las autoridades por la facilidad de anonimización y la exposición permanente de los menores”.



Caballero logró ingresar a grupos en redes sociales y chats de whatsapp de denominación CP (siglas de Children Pornography) y tomar capturas del tipo de conversaciones y los materiales que se compartían para documentar la investigación. Afirma que no hay dificultad en encontrar e ingresar a grupos donde se compartan contenidos sexuales, incluso desde perfiles falsos en Facebook. “En ellos se busca compartir experiencias, fotografías, videos, retos, entre otras publicaciones. Pero una cosa preocupante es poder subir contenido de terceros sin su autorización dentro del grupo”, asegura.



Según el investigador, la preferencia por los grupos de whatsapp para este tipo de conversaciones se debe a que éstos no tienen un monitoreo tan estricto con las políticas de Facebook. Así mismo, el rastreo se dificulta porque “En muchas ocasiones, para poder mantenerse dentro del grupo es necesario aportar contenido ya que, de lo contrario, el usuario es expulsado. Luego de un periodo de tiempo, en donde cesa la actividad del grupo, los miembros se retiran y se crea un grupo nuevo con las mismas finalidades”.



En Colombia, la iniciativa del Ministerio TIC Línea Virtual Te Protejo recibe denuncias y analiza reportes sobre el uso de Internet para la explotación sexual en línea de menores. Bajo la estrategia ´Conectados para Protegerlos´ se realizó un llamado este miércoles para continuar involucrando a padres de familia y a la ciudadanía en general en los procesos de denuncia.



Para el Director de Apropiación de MinTIC, Carlos Lugo con la implementación del modelo We Protect se fortalecerá las posibilidades de denuncia para “continuar en la indeclinable tarea de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes colombianos en Internet".



Linda Patiño

TECNÓSFERA