¿Quisiera estar más conectado con su candidato favorito en Facebook?

A 15 días de la primera vuelta electoral presidencial en Colombia, la cantidad de información que ronda de un lado a otro a través de las redes sociales es prácticamente infinita. Y, por supuesto, Facebook no podía quedarse por fuera.

Por esta razón, esta compañía en alianza con el Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, ha implantado tres nuevas herramientas para que los usuarios puedan conocer, corroborar y comparar las propuestas de cada uno de los candidatos, además de incentivar la participación ciudadana para que ningún colombiano se abstenga de votar.



La primera de estas nuevas opciones se llama 'Temas'. Se trata de una pestaña ubicada en la parte superior izquierda, de cada página oficial de los candidatos, desde donde los usuarios podrán leer (en textos de no más de 200 caracteres), o ver en videos (de máximo 30 segundos), las respuestas de los aspirantes sobre 13 temas de interés nacional propuestos por Fedesarrollo:



- Proceso de paz.

- Narcotráfico.

- Seguridad.

- Corrupción.

- Política.

- Comercio Exterior.

- Economía.

- Educación.

- Salud.

- Empleo.

- Minería.

- Mujeres.

- Integración.

Los usuarios podrán leer las propuestas en textos de no más de 200 caracteres. Foto: Facebook

Según Diego Bassante, Gerente de Política y Gobierno de Facebook para América Latina, esta es una iniciativa que busca contribuir a la participación ciudadana de primera mano con la información verídica de cada partido.



La segunda herramienta proporcionada a partir de este martes por Facebook es el 'Tarjetón Electoral' por medio del cual los votantes podrán verificar quiénes son los candidatos, visitar sus páginas oficiales de Facebook y comparar sus propuestas. Bassante aclara que "el orden en el que aparecen los rostros de los candidatos en este tarjetón es aleatorio y no tiene nada que ver con las encuestas".

Los votantes podrán verificar quiénes son los candidatos Foto: Facebook

Además, Bassante aclara que esta metodología, por medio de la cual Facebook busca promover el conocimiento democrático en el país, no tiene nada que ver con el escándalo de Cambridge Analytica y menciona que "esta iniciativa no debe ser interpretada como respuesta a ningún escándalo ya que se ha llevado a cabo en otros países de la región donde las elecciones ya sucedieron, como Ecuador y Chile, en el 2017".



No obstante, afirma que estas herramientas serán de gran ayuda para combatir la divulgación de noticias falsas en los perfiles ya que existirá, de primera mano, la información verificada por cada candidato.



La tercera y última opción se conocerá como el 'Megáfono Electoral' que aparecerá en los perfiles de todos los usuarios, el domingo 27 de mayo, y que tendrá forma de recordatorio para invitar a todos los ciudadanos a las urnas.



Así que desde este miércoles cuando usted abra su perfil de Facebook, ya sea desde su dispositivo móvil o un computador, podrá consultar estas nuevas opciones para informarse mejor y elegir al candidato de su preferencia.



