La nueva experiencia al navegar ElTiempo.com

Cómo los usuarios quieren informarse y qué información desean recibir. Durante un año, EL TIEMPO resolvió ambas preguntas para definir la nueva apariencia que tendría el periódico en su versión digital.



El rediseño del portal, que se presenta esta semana a sus usuarios, está basado en los conceptos del orden y la simplicidad. “Presentamos la información de manera más amigable”, afirma Diego Narváez, editor digital de EL TIEMPO.



Una consultoría realizó encuestas en las principales ciudades del país para conocer las necesidades de la audiencia. Se dialogó con los usuarios que visitan con frecuencia la página y se escuchó la opinión de los lectores que navegan el portal con menor periodicidad. “Querían más contenidos multimedia y más claridad al navegar, es decir, que tuvieran claro en cuál lugar del portal están”, explica Narváez.



Ahora la página de inicio presenta la información por temáticas. Al comenzar la navegación, el lector encuentra las principales noticias de Colombia y el mundo, y el editorial. En segundo lugar se ofrecen los contenidos recomendados, historias que trascienden a las noticias y a las que el equipo periodístico dedica más tiempo. A ambos módulos les siguen espacios dedicados a la opinión, las caricaturas, las fotografías y los videos. Además, se destacan los contenidos que son tendencia, una idea que se acogió ante el alto número de visitas que llegan desde las redes sociales.



“Como ahora las personas vivimos llenas de imágenes y ruidos, diseñamos una página muy limpia, en la cual el usuario no ve tantos colores, descansa los ojos y encuentra fácilmente la información, es decir, se informa más rápido. Respetamos el azul institucional, solo invertimos los colores en el cabezote y buscamos que la publicidad sea menos invasiva”, cuenta el editor.



Para ofrecer más fotografías, videos, gráficos e infografías, y garantizar su calidad, se amplió la resolución de la pantalla a 1.200 pixeles.



A cargo del rediseño estuvo el equipo que participó en las recientes versiones digitales de otros portales de Casa Editorial EL TIEMPO: Futbolred, Motor y Portafolio. “Nos basamos especialmente en nuestro último ejercicio, que fue Portafolio, nominado a mejor web en el premio Lápiz de Acero. En este caso, a nivel de usuario, el resultado que hemos tenido es satisfactorio”, asegura Luis Adolfo Barrios, jefe de proyectos digitales de EL TIEMPO.



Barrios apunta que el rediseño se inspiró en la simplicidad que maneja la versión digital de ‘The New York Times’ y también tuvo como referentes las versiones digitales de otros periódicos de prestigio mundial, como ‘The Guardian’ y ‘El País’.



Detrás de la nueva cara de EL TIEMPO digital está Xalok, el nuevo gestor de contenido donde la redacción ahora sube la información que ven los usuarios. Una empresa española creó el producto especializado en redacciones digitales. Esa misma plataforma es usada hoy por medios como ‘Clarín’, en Argentina, ‘Reforma’, en México, y ‘El Comercio’, en Perú. “El mayor aprendizaje no es solo saber que tenemos una nueva tecnología, sino conocer hasta dónde podemos llegar con esta plataforma”, comenta Barrios.

Los desafíos

Encontrar un balance entre la cantidad de recursos multimedia y el tiempo de descarga de la página, así como hallar una navegación más sencilla, fueron algunos de los retos del proyecto, en el que participaron las áreas de experiencia de usuario, mercadeo, producto, diseño, contenido y tecnología.



“La audiencia va creciendo en móviles. Si tenemos un página llena de imágenes, pero pesada, le consumirá muchos datos al usuario y se dañaría la experiencia de navegación. El cambio de mentalidad de la redacción fue otro desafío. Como queremos llegar a jóvenes, que se informan con recursos multimedia, generamos una nueva cultura… Ahora nuestros periodistas piensan más en ese tipo de contenidos”, dice Narváez.



También se busca aumentar el número de usuarios y de páginas vistas. “Tenemos una credibilidad grande entre los lectores –está demostrado por los números que cuando algo pasa, la gente ingresa a Eltiempo.com–, pero entonces tenemos que hacer una combinación entre un gran periodismo y una mejor forma de presentar los contenidos. La compañía invirtió en la modernización para volverse más competitiva. Lo hizo convencida de que así mantendrá el liderazgo entre los portales informativos en Colombia”, agrega.

Innovación & versión beta

Como la experiencia de navegación es distinta en un computador y en un celular, se ofrecerá contenido diferencial. “Son públicos y momentos de consumo diferentes”, aclara Narváez.



Barrios subraya el modelo de la salida: “Manejamos una versión beta. Esto lo hacen Amazon y Facebook, que muestran la nueva apariencia a una parte de su audiencia. Y se invitó a diligenciar un formulario. El 70 % de los usuarios calificaron el portal de 8 a 10. Esto evoluciona. Hoy tenemos una convicción, pero siempre escucharemos al usuario e interpretaremos lo que quiere”.



EL TIEMPO