El plan de WhatsApp para combatir las cadenas de mensajes

Las cadenas de oración o los famosos mensajes en los que le piden que envíe a 10 personas un texto para que su deseo se haga realidad no son algo nuevo. Desde hace varios años este tipo de contenido se propaga en el correo electrónico y en otras plataformas de mensajería. Recientemente, WhatsApp se ha convertido en un espacio para propagar noticias falsas a través de estas cadenas, por eso la plataforma ha decidido tomar medidas.

De acuerdo con el sitio Whatsappen y según lo confirma WABetaInfo, que adelanta muchas de las características de la plataforma, cuando un mensaje se reenvíe muchas veces (como normalmente pasa con el spam), WhatsApp informará al usuario. Los mensajes serían marcados con un texto que advierte que ha sido enviado en numerosas ocasiones por lo que se podría tratar de una información fraudulenta.

Imágenes filtradas por WABetaInfo sobre la nueva función para alertar la presencia de spam. Foto: WABetaInfo

El usuario podrá reenviar un mensaje hasta 25 veces como máximo para que la alerta no aparezca.



“Si necesita enviar un mensaje a muchos contactos, WhatsApp recomienda utilizar la función de lista de difusión, donde solo recibirán el mensaje los contactos que tengan su número de teléfono. Los spammers no pueden usar listas de difusión porque no tienen sus números guardados en la lista de contactos”, explica WABetaInfo.



Hasta el momento, WhatsApp no contempla bloquear los mensajes reenviados más de 25 veces. Actualmente la herramienta ofrece una sección para informar de un correo no deseado en la sección de Información de cada contacto.



Además cuando una persona desconocida le escribe, WhatsApp le pregunta si se trata de un mensaje no deseado dándole la opción de bloquear directamente desde el chat.



Aún no se sabe cuándo estará disponible esta nueva funcionalidad.



TECNÓSFERA