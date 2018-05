¿Adicto a Instagram? La red le notificará cuando lo haya visto ‘todo’

Hacer scroll en las redes sociales para ver las publicaciones de los demás durante varios minutos, o incluso horas, es una de las prácticas que más consume tiempo en la actualidad, sobre todo entre la generación de los millenials. Pero varios estudios, incluyendo uno realizado por la Royal Society for Public Health (RSPH), del Reino Unido, y el Young Health Movement, señalan que quienes pasan más de dos horas al día en redes como Facebook, Twitter o Instagram tienen más probabilidades de experimentar conductas depresivas o de ansiedad.

Aunque las redes sociales están diseñadas y ofrecen una experiencia que hace que los usuarios se mantengan ‘enganchados’, recientemente las grandes compañías han expresado su interés por entregar herramientas que permitan un uso más equilibrado de sus aplicaciones.

El medio especializado Techcrunch confirmó que Instagram está preparando una nueva opción para avisar a los usuarios cuando vean todo el contenido publicado en las últimas 48 horas. La medida tendría como objetivo que los usuarios eviten tener una navegación compulsiva y paren de usar la app en vez de seguir desplazándose a través de un timeline que no tiene fin. Básicamente Instagram tendría la intención de decirle: ‘Ya lo vio todo así que pare’. Concretamente le aparecerá un mensaje que dice: “Estamos al día. Ya ha visto todas las publicaciones nuevas de las últimas 48 horas".



Sin embargo, cabe preguntarse si este tipo de funciones realmente disminuirá los niveles de dependencia o adicción de los usuarios. Por ahora, aún no está claro si la función se activará cuando haya visto literalmente cada publicación de las personas a las que sigue en los últimos dos días o solo las mejores que el algoritmo de la red social decide mostrarle. En todo caso, quedan muchas dudas al aire sobre la verdadera posibilidad de disminuir el uso de la red social con este tipo de medidas teniendo en cuenta que si un usuario sigue a muchas personas es posible que pase un buen tiempo hasta visualizar todas las publicaciones de los últimos dos días. En cambio, sí se aseguraría que las personas no se pierdan ni una sola publicación de sus contactos.



La semana pasada el mismo medio reveló una herramienta para que los usuarios conozcan cuánto tiempo invierten dentro de la red social de fotos. El CEO de Instagram, Kevin Systrom, confirmó a través de un trino la nueva funcionalidad.



“Es verdad. . . Estamos construyendo herramientas que ayudarán a la comunidad a saber más sobre el tiempo que pasan en Instagram: cualquier momento debe ser positivo e intencional. . . Comprender cómo el tiempo en línea impacta a las personas es importante, y es responsabilidad de todas las compañías ser honestas al respecto. Queremos ser parte de la solución. Me tomo esa responsabilidad en serio ", escribió.



Por ahora, no se conoce cuándo estarán disponibles estas nuevas funcionalidades.



TECNÓSFERA