Las principales novedades que trae la actualización de Windows 10

La primera gran actualización de Windows 10 de este año ya está aquí. Desde este lunes Microsoft ha comenzado a desplegar paulatinamente la nueva versión de su sistema operativo en todo el mundo.



Este proceso, que no tiene ningún costo, aún no estará disponible para todos los usuarios pero tenga en cuenta que si tiene habilitadas las actualizaciones automáticas, le llegará una notificación cuando se pueda descargar.



Estas son algunas de las principales novedades que estarán disponibles:

La línea del tiempo que le facilitará la vida

¿Le ha pasado que quiere encontrar un archivo que usó hace poco pero no recuerda dónde lo guardó o hizo una búsqueda en Google y quiere acceder a ella pero olvidó la fecha exacta? La actualización trae una nueva herramienta que le ayudará a resolver este problema. Se trata de la línea del tiempo a través de la cual podrá acceder, de forma rápida, a los archivos y sitios web a los que entró en los últimos 30 días.

​“Todos hemos tenido la experiencia de buscar en el correo electrónico o carpetas de archivos el documento que sabe que escribió, pero no puede encontrar. O busca fotos y videos que sabe que ha visto pero que ya no puede hallar. La línea de tiempo puede ayudarlo a recuperar este tiempo perdido”, explica Microsoft en su blog.

Lo mejor de esta función es que será posible retomar la actividad en un dispositivo diferente y de esta forma mantener la continuidad en las tareas que realice. Por ejemplo, puede empezar un proceso en un documento en su computador pero si inicia sesión en el navegador de Microsoft Edge o usa Office 365 en su dispositivo iOS o Android podrá seguir con la actividad que estaba realizando.

El modo ‘No Molestar’ de Windows 10

Focus Assist es una herramienta que funcionará como un modo de ‘No Molestar’ para bloquear las notificaciones de redes sociales u otras aplicaciones que lo puedan distraer mientras realiza una determinada tarea.



Según Microsoft, la cantidad promedio de tiempo que la gente pasa realizando una tarea específica antes de ser interrumpida es de aproximadamente tres minutos. Además, un usuario promedio necesita aproximadamente 23 minutos para retomar una actividad después de ser interrumpida, lo que puede llevar que los niveles de productividad y creatividad disminuyan.



Los usuarios podrán configurar Focus Assist para que se encienda automáticamente en ciertos momentos durante el día cuando desee un tiempo de concentración. También podrá hacer exclusiones del bloqueo si está esperando una llamada o correo electrónico específico.



Para evitar distracciones también se podrá activar un modo de lectura de pantalla completa para libros, archivos PDF y páginas de lectura.



Cuando termine, recibirá un resumen de lo que sucedió, ya sean notificaciones, correos electrónicos o actualizaciones.

Novedades en Microsoft Edge

En el navegador de Microsoft Edge se incluirán nuevas posibilidades como la opción de autocompletado automático de formularios de pago para guardar de forma segura la información que pueda requerir para hacer compras.



También podrá imprimir páginas web en un formato más limpio con la nueva opción de impresión libre de desorden. Finalmente, se habilitará un nuevo botón de Herramientas de gramática para habilitar las ayudas de comprensión que faciliten la lectura para, por ejemplo, dividir las palabras de la página en sílabas, así como resaltar diferentes partes de la oración, como sustantivos, verbos y adjetivos.

Además cuando se active un sonido automáticamente en un sitio web, le aparecerá un icono en la pestaña para identificar exactamente en cuál de todas las páginas abiertas sucedió.

Dictado por voz

La actualización de Windows 10 trae mejoras en la herramienta ‘Dictado’. Con esta función podrá escribir un documento haciendo uso de su voz. Para hacerlo, debe ubicar el cursor en cualquier campo de texto, ya sea en Windows 10 o en una aplicación, y presionar la tecla Windows + H. Según Microsoft, ahora la herramienta será más acertada y rápida.

TECNÓSFERA