Avalanchas de videojuegos y encuentros en la nube: comienza E3

Este martes comienza oficialmente el Electronic Entertainment Expo, más conocido como E3, el mayor evento mundial de videojuegos que se realiza en Los Ángeles (Estados Unidos) y en el que las grandes compañías revelan sus más recientes títulos.



En la edición de este año se presentan nuevos episodios de los exitosos "Fallout", "Halo", "Battlefield" y "Assassin's Creed". Se espera que en este evento se den a conocer algunas de las principales tendencias como el juego en colaboración en equipos en línea en lugar del juego en solitario o los combates mortales del tipo "battle royale", centrales en los muy populares "Fortnite" o "Battleunknown's Battlegrounds".

El evento explorará también el uso de la inteligencia artificial en los videojuegos y la modalidad del streaming con la calidad de una experiencia de consola, pero transmitidos desde la "nube" a dispositivos distintos de las consolas.



El salón atrae cada año a miles de visitantes a los que permite jugar y probar nuevos materiales. "Los jugadores llevan el nivel de energía a una temperatura febril, lo que refuerza nuestra posición como el evento líder mundial para la industria de los videojuegos", dijo Michael Gallagher, director general de Entertainment Software Association, la firma que gestiona el salón.



Aunque la feria abre sus puertas este martes 12 de junio, las jornadas previas son las elegidas por las grandes empresas del sector para anunciar las novedades de sus catálogos.

Los eSports y la nube, grandes protagonistas

E3 se ha enfocado desde hace tiempo en las consolas de Microsoft, Nintendo y Sony, pero un aumento en los juegos de PC y el auge del deporte electrónico, conocido como eSport, han ampliado el alcance del evento.



"El eSport también ha progresado enormemente, llegando ahora al público en general a través de partidos televisados en canales de cable en horario de gran audiencia con premios que harían avergonzar a los deportes tradicionales", dijeron los organizadores en un comunicado.



El jefe de Xbox declaró el domingo que Microsoft estaba trabajando en una consola de nueva generación con un servicio basado en la "nube" que permitirá a los participantes jugar de forma continua en cualquier dispositivo. Microsoft ha invertido en cinco nuevos estudios dedicados al videojuego, uno en el sur de California y cuatro que están en fase de compra, afirmó Phil Spencer, jefe del equipo de Xbox. La empresa ha sido criticada por su falta de juegos exitosos exclusivamente destinados a la Xbox, mientras Sony domina esta generación de consolas con la PlayStation 4, que ofrece muchos de los videojuegos más codiciados.



Xbox presentó el domingo extractos de 52 videojuegos, incluidos nuevos episodios de franquicias como "Fallout" y "Halo". De estos, 18 títulos fueron diseñados exclusivamente para esta consola. Spencer aseguró que su equipo estaba "profundamente involucrado en el diseño de la próxima Xbox", en tiempos en que los juegos en teléfonos móviles y computadoras personales están en pleno apogeo.



Microsoft trabaja asimismo en una "red en la nube" para transmitir juegos en alta calidad para una gama de dispositivos habilitados para Internet, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas, según Spencer. "El mundo de los videojuegos va a experimentar un crecimiento histórico y estamos comprometiendo todos los recursos de Microsoft para garantizar su futuro", aseguró el ejecutivo. Bajo la manga de Microsoft figura también la inteligencia artificial, que se utilizará para hacer que los mundos de los juegos y los personajes sean más realistas.



La compañía estadounidense Bethesda Softworks, por su parte, presentó el domingo por la noche la nueva versión de su franquicia posapocalíptica "Fallout 76". Ambientado en las colinas de Virginia Occidental, será un mundo abierto alojado en línea y habitado por otros jugadores en lugar de personajes generados por computador, anunció el director de Bethesda Game Studios, Todd Howard. En el juego, "cada uno de estos personajes es una persona real", dijo. "Siempre quisimos ver cuál podría ser nuestro estilo de juego con el modo multijugador, y sabíamos que teníamos que hacerlo dando un gran golpe", dijo Howard, y agregó que esta versión estará disponible en noviembre.

Los lanzamientos de Ubisoft

"Assassin's Creed: Odyssey" y "The Division 2" lideraron el desembarco en la feria E3 de la compañía francesa Ubisoft, que en su conferencia oficial desveló también detalles de otros videojuegos como "Starlink: Battle for Atlas", "Transference" o "Beyond Good and Evil 2". En el histórico Teatro Orpheum de Los Ángeles Ubisoft organizó un divertido y original acto en el que hubo música en directo, motos recorriendo los pasillos e incluso estrellas de Hollywood con los actores Elijah Wood y Joseph Gordon-Levitt. "Soy un optimista y estoy particularmente emocionado por el futuro de la tecnología y el rol positivo que los juegos desempeñarán a la hora de moldear nuestra sociedad", señaló en su discurso final el cofundador de Ubisoft, Yves Guillemot.

Con la antigua Grecia como escenario, "Assassin's Creed: Odyssey" es la nueva entrega de esta famosa saga de aventuras, y Ubisoft enseñó hoy varios videos de adelanto junto a novedades interesantes, como la posibilidad de que el usuario elija entre dos mercenarios para jugar: un hombre llamado Alexios o una mujer llamada Kassandra.día.

Disponible a partir del 5 de octubre, "Assassin's Creed: Odyssey" aprovechará además la rivalidad entre Atenas y Esparta para introducir en su narración a célebres personajes como Sócrates.



Por otro lado, un Washington arrasado y que más parece un cementerio que una ciudad será el peligroso entorno en el que se moverán los fans de "The Division 2", videojuego de acción que incluirá misiones colectivas con hasta ocho jugadores. "The Division 2" llegará al público en marzo de 2019 y Ubisoft aseguró que el año que viene lanzará de manera gratuita tres episodios adicionales para extender su narración. La compañía francesa explicó asimismo que "Beyond Good & Evil 2" será una "ópera espacial" que funcionará como precuela de "Beyond Good & Evil" (2003).



Elijah Wood, a través de su compañía SpectreVision, presentó hoy un clip de "Transference", un misterioso juego de terror psicológico para realidad virtual que ahonda en los recuerdos colectivos de una familia. Los piratas de "Skull & Bones" y las motos de "Trials Rising" contaron también con su tiempo en una conferencia que, como sorpresa adicional, desveló que "Starlink: Battle for Atlas" incluirá en Nintendo Switch al protagonista de "Star Fox". Tras el éxito de la colaboración entre Nintendo y Ubisoft con "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", Yves Guillemot volvió hoy a invitar al escenario a Shigeru Miyamoto, famoso creador de "Super Mario" y que recibió una de las grandes ovaciones del día.



TECNÓSFERA CON EFE Y AFP*