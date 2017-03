Estas son las novedades que trae iOS 10. 3

Apple acaba de lanzar su más reciente versión para sus sistemas operativos iOS 10.3 que se está comenzando a desplegar progresivamente en los dispositivos. Una de las novedades más importantes está dirigida a los usuarios de los Airpods. Quienes sean propietarios de los nuevos audífonos inalámbricos del gigante tecnológico podrán localizarlos fácilmente a través de una actualización de la aplicación ‘Find my iPhone’.



La nueva opción, denominada 'Find my AirPods', funcionará a través de conexión bluetooth en un rango de hasta 30 metros. Además de la visualización de un mapa, la aplicación incluirá la opción de emitir un sonido o alerta para facilitar el proceso de búsqueda cuando los audífonos no están visibles.



En caso de que los Airpods se queden sin batería podrá conocer la ubicación del lugar donde estuvieron disponibles por última vez.



.Por otro lado, Apple estrenará un nuevo sistema de archivos que mejorará el desempeño general de los dispositivos y que permitirá tener un ligero aumento en el espacio de almacenamiento disponible. Se trata del sistema APFS, mucho más veloz y con mayor rendimiento.



El nuevo sistema también trae mejoras en la configuración de iCloud al permitir gestionar el almacenamiento de forma más detallada.



Entre las novedades también está un nuevo widget, similar al de Apple Music, para Podcasts y la posibilidad que tendrán los desarrolladores de responder a preguntas o críticas en el App Store.



Por otra parte, Apple también lanzó Mac OS Sierra 10.12.4. La gran novedad es la función Night Shift en la pantalla que permite reducir los tonos blancos y azules a tonos cálidos.



TECNÓSFERA