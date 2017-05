Estas son las novedades de la conferencia de Google

Este miércoles comenzó el Google I/O, la conferencia anual para desarrolladores en la que el gigante tecnológico presenta las novedades de su sistema operativo Android y sus apuestas en campos como inteligencia artificial, realidad aumentada, internet de las cosas y machine learning.

Sundar Pichai, CEO de Google, comenzó su discurso revelando algunas cifras que la compañía ha alcanzado recientemente: 2.000 millones de usuarios activos de Android y 500 millones de usuarios de Google Fotos, por ejemplo.



Uno de los primeros anuncios durante el evento fue el de un sistema incorporado a la cámara que permite reconocer todo lo que hay alrededor, llamado Google Lens. Con esta nueva función será posible encontrar información de lugares o reconocer objetos específicos rápidamente, a través del uso de la inteligencia artificial.



Por otro lado, el gigante tecnológico también quiere que su asistente inteligente Google Assistant llegue a todos los dispositivos por eso hoy anunció que ahora estará disponible para sistemas operativos iOS. Su asistente comprenderá textos y soportará otros idiomas, incluidos el español, a finales de este año. Además será posible realizar transacciones y compras a través de él.



Igualmente Google anunció actualizaciones de su parlante inteligente Google Home, que fue presentado en la conferencia de 2016. Algunas de las nuevas características incluyen la posibilidad de realizar llamadas de voz y la incorporación de Bluetooth y plataformas como Spotify. Otra de las novedades son las respuestas visuales para hacer consultas y luego ver las respuestas en la pantalla del televisor o celular. Por ejemplo será posible solicitar a Google Home la mejor ruta para llegar a un destino y verla en el Smartphone.



Google Fotos es otra de las aplicaciones con novedades. Sugerencias automáticas para enviar fotos a otros, la posibilidad de compartir álbumes de un tema o grupo de personas específicos y crear libros de fotos en minutos son las principales características que harán que esta herramienta se más rápida e inteligente.



Pero sin duda, uno de los temas más importantes del evento tiene que ver con las actualizaciones de su sistema operativo Android. Picture in picture, para ver videos y usar otras aplicaciones al mismo tiempo, es una de las nuevas funcionalidades. Android ahora también permitirá seleccionar automáticamente direcciones, nombres propios, números de teléfono, correos e incluirá Google Play Protect, un sistema que escaneará todas las aplicaciones y luego verificará que sean seguras.



Por otro lado, Android O tendrá una nueva versión ligera llamada Go que está dirigida a teléfonos de gama baja, que incorporen 1 GB de memora RAM o menos. Consumirá menos recursos, tendrá instaladas aplicaciones que estarán optimizadas y la Play Store hará énfasis en las aplicaciones ligeras.



Finalmente otra de las apuestas importantes de la compañía tiene con ver con la realidad virtual. Luego de lanzar Daydream, Google ha anunciado un nuevo dispositivo que no requiere del uso de un celular o pc para disfrutar de esta tecnología. Se trata de ‘Stand alone’, un sistema que contará con su propia pantalla y que será fabricado por Lenovo y HTC. Las gafas incorporarán la tecnología WorldSense con la que se logrará rastrear la posición de personas y objetos sin tener que usar sensores.



En cuanto a realidad aumentada, Google anunció que Asus Zenfone AR será el próximo teléfono que tendrá disponible Tango, la tecnología de realidad aumentada para celulares, que ahora incluye la herramienta de Visual Positioning Service, una especie de GPS para que los usuarios puedan ser guiados a sitios. Por ejemplo, en un supermercado el usuario será llevado al sitio donde está ubicado el ítem que busca.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ

REDACCIÓN TECNÓSFERA

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA (EE.UU.)