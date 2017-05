Las novedades que trae Windows 10 Creators Update

14 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Como lo había prometido Microsoft hace semanas, ya está disponible Creators Update, la más reciente actualización para Windows 10. La compañía suele aprobar la disponibilidad por grupos de usuarios, así que si ya está disponible aparecerá en Configuración-Actualización y Seguridad y se instalará en forma automática, si el usuario tiene así configurado Windows.

En caso contrario, una alternativa es descargar el Asistente para la actualización de Windows 10, que también permitirá obtener la actualización en forma manual. ¿Qué trae esta actualización? Nuevas funciones para internet, videojuegos, la creación de contenido 3D y la seguridad del equipo. Estas son las más destacadas:

Modo nocturno

La actualización de Windows 10 tiene un modo nocturno; permite controlar la cantidad de luz azul que emite la pantalla, para evitar que afecte al sueño del usuario (MacOS y Android ya permiten algo así). Incluso es posible definir un horario en el que se activa y desactiva (del atardecer al amanecer, por ejemplo) y cuán amarillo o blanco será el tinte que se le aplique al sistema operativo.

Control parental

Con la más nueva versión de Windows 10 es posible limitar la cantidad de tiempo diario que pueden usar la consola (o la PC), tener un reporte de qué juegos estuvo usando un niño, etcétera.

Correo electrónico

La aplicación de correo electrónico agrega una herramienta que también está disponible en la versión para móviles: la bandeja de entrada se divide en dos, una prioritaria y otra convencional; la primera se arma en forma automática con base en las personas con las que intercambiamos mensajes con mayor frecuencia. Se puede desactivar.

Bloqueo automático por Bluetooth

Otro agregado es que cualquier equipo que esté usando Windows Hello (el sistema de identificación de usuario que incorporó Windows 10 y que busca ir más allá de la clave convencional) y tenga Bluetooth podrá usar un dispositivo específico (un celular, un reloj conectado, una pulsera deportiva) como forma de identificación.



La idea: cuando el usuario se aleja de la computadora y el dispositivo Bluetooth sale de rango (10 metros) la PC se bloquea en forma automática. Protege de un acceso no autorizado porque el equipo quedó abierto. El acceso (‘login’) se hará como siempre.



Android, por ejemplo, tiene los “dispositivos de confianza” que permiten mantener un ‘smartphone’ desbloqueado mientras un dispositivo Bluetooth esté cercano (y pedirá una clave si se aleja); en macOS/iOS se puede hacer algo similar con varias aplicaciones de terceros.

Navegador Edge

En lo que se refiere a Edge, el navegador de Microsoft, los cambios más notorios están en la posibilidad de elegir una serie de sitios que usamos con frecuencia y tenerlos en una pestaña especial para acceder a ellos en todo momento (como el conjunto de páginas que Google o Firefox ofrecen al abrir una pestaña nueva, pero pueden usarse en forma temporal también). Microsoft lo llama “reservar pestañas”.



También muestra una miniatura de una pestaña que está en segundo plano al posar el puntero sobre ella. Edge le agrega un soporte para el ‘streaming’ de contenido 4K (por ejemplo, Netflix, o YouTube) y para abrir y leer libros electrónicos (en formato ePub, la compañía venderá los libros en la Tienda de Windows).

Modo juego

Otra novedad es el modo “juego” en Windows 10, que permite asignar más recursos del sistema a la ejecución de un videojuego, para evitar que otras tareas de Windows que no se están usando, pero que siguen activas en segundo plano, impacten en su rendimiento.



Las primeras pruebas con versiones beta de la actualización sugieren que el efecto del modo “juego” es positivo, pero mínimo. Se podrá activar en la Configuración del Sistema, que ahora tiene un acceso dedicado a esta y otras herramientas para ‘gamers’, y luego hay que activarlo también en cada juego.



El Creators Update de Windows 10 incorpora la posibilidad de grabar una sesión de videojuegos; esta también se puede transmitir vía ‘streaming’ con Beam, el servicio (similar a Twitch) que la compañía compró en el 2016.

Paint 3D: dibujos en realidad virtual

Con esta actualización llega también Paint 3D, una versión remozada del programa clásico de dibujo, que ahora permite crear objetos en 3 dimensiones, compartirlos, subirlos a un repositorio (Remix3D), crear contenido para ver con anteojos de realidad virtual, etcétera.

Otros cambios

- La aplicación de fotos agrega la identificación automática de objetos (como la versión web, y como ya tiene Google Photos) para hacer búsquedas relacionadas con un lugar o un tipo de vista.



- El sistema operativo incorpora un modo Picture in Picture (como sumará Android O) para ver un video como una pantalla flotante, sin bordes, mientras se usa otra aplicación.



- Es posible tener carpetas en el menú de inicio, y configurar este último para tener una vista más compacta, sin la columna de aplicaciones instaladas.



- Vuelven los temas, que cambian en bloque la paleta de colores de todo el sistema operativo, el cursor del mouse, la imagen de fondo, los sonidos, etcétera.



- Es posible definir en qué momento se instalan las actualizaciones (elegir una hora exacta, posponer hasta un mes).



- Se agrega un panel de Privacidad para definir qué información que recopila el sistema será compartida y cuál no.



- La nueva versión tiene la posibilidad de bloquear la instalación de aplicaciones que no estén en la Tienda.



- Creators Update ya está disponible para todos los usuarios de Windows 10, pero la disponibilidad específica para cada dispositivo será gradual, y algunas PC podrían llegar a pasar varios días sin que la actualización aparezca como disponible.



- Microsoft dice que esta es la primera de dos grandes actualizaciones que veremos este año.



RICARDO SAMETBAND

LA NACIÓN (Argentina) - GDA