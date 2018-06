Diez minutos con el padre de los videojuegos

Nolan Bushnell subió al escenario de Colombia 4.0 con unos zapatos LED que alternaban brillos rosados, azules y verdes. Tras quejarse en broma de que el escenario era demasiado brillante para que se notara, el padre de la industria de los videojuegos habló durante 50 minutos con un auditorio de jóvenes en la sesión inaugural de Colombia 4.0.

El nombre de Nolan está inseparablemente ligado al de Atari, la compañía que fundó en 1972 y para la que comercializó Pong, un juego digital de tenis de mesa que se convirtió en el primer éxito de la industria de los videojuegos, un renglón que hoy factura 65.000 millones de dólares al año.

Bushnell sedujo al auditorio con sus declaraciones de amor por Colombia, de sus planes para visitar Cartagena y hasta de su dentista costeño, un genio que según él “es capaz de rellenar una caries sin novocaína y sin que te duela en lo más mínimo”. Un emocionado espectador, de hecho, logró que le firmara la Atari 2600 que trajo consigo desde Cali.



En charla con EL TIEMPO, el padre de los videojuegos recordó cómo estuvo allí cuando comenzaba una era:



“Creo que los videojuegos son una especie de puerta a la computación personal, pero siento que nuestros computadores llegaron tarde. Apple estuvo allí en el momento justo, y nosotros podríamos haber hecho un computador pero estábamos tan de lleno en el Atari 2600 que era todo lo que podíamos hacer para dar la talla”.



Para Bushnell, Colombia “está haciendo cosas muy interesantes”. Agregó: “Me impresiona. Tienen algo que vale mucho: son gente muy apasionada, muy dirigida. Si amas algo, y lo persigues, podrás tener éxito”.

El experto enfatizó la importancia de generalizar el acceso a las tecnologías. Apuntó: “Si fuera a darles una sugerencia sería acceso a Internet para todos. Si todos tienen acceso a Internet, todo es posible. Negocios para los que la geografía no es obstáculo. Si quieres, de verdad, una oportunidad contra la pobreza, asegúrate de que todos tengan acceso a Internet, conocimiento sobre Internet y destrezas para Internet”.

Además de sus propios logros, Bushnell jugó un papel importante como mentor de un Steve Jobs de 19 años que obtuvo en Atari su primer empleo. Lo recuerda como alguien extremadamente listo y salvajemente sincero. “Creo que le di algo que todas las personas exitosas necesitan: confianza. Me gusta bromear diciendo que todos en Silicon Valley han tenido alguien del que dicen: “¡Conozco a ese tipo! ¡No era tan listo! ¡Sé que soy más listo que él, así que puedo ser exitoso también! Bueno, yo creo que fui el jefe del que Steve Jobs dijo: “Yo soy más listo que ese tipo”, recordó.



Incluso sacó tiempo para recordar el legendario fracaso que supuso para Atari haber sacado el videojuego de E.T. El Extraterrestre, un título tan universalmente vilipendiado que su historia terminó con e un entierro masivo de cartuchos en un basurero en Nuevo México (Estados Unidos).



Para Bushnell, no es una historia de vergüenza, porque puede señalar las lecciones que le dejó el episodio. “Si fallas, lo estás intentando. Si intentas cosas nuevas estás innovando. El futuro es incertidumbre, tienes que volver al fracaso una experiencia de aprendizaje”, dijo.

Bushnell tomará parte en un panel sobre los videojuegos en el que seguramente volverá a invitar a las nuevas generaciones a correr riesgos, fracasar, aprender y correr riesgos de nuevo. Es, dice, la única manera de alcanzar su bellísima descripción del triunfo que les espera a quienes perseveren: “En el minuto en que no puedan decir la diferencia entre lo que es trabajo y lo que es juego, habrán alcanzado el éxito”.



