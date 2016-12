Por primera vez, Consumer Reports no recomienda comprar el MacBook Pro

'Consumer Reports' es una publicación reconocida por sus análisis de productos y sus sugerencias de compra. Por primera vez, no recomendó el último MacBook Pro lanzado por Apple. La principal razón esgrimida por los expertos es que el comportamiento de la batería es "inconsistente".



Los analistas de 'Consumer Reports' se encontraron con que la batería no duró más de 3,5 horas en algunas de las pruebas de uso real ejecutadas -en las mismas, se cargaron series de páginas web de forma repetitiva-.



"Por ejemplo, en una serie de pruebas consecutivas, el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar -la barra táctil ubicada en la parte superior del teclado- logró una autonomía de 16 horas en el primer intento, 12,75 horas en el segundo y apenas 3,75 horas en el tercero. El modelo de 13 pulgadas sin Touch Bar trabajó por 19,5 horas en el primer intento, pero apenas 4,75 horas en el segundo. Los números de la edición de 15 pulgadas oscilaron entre 18,5 y 8 horas", explicó Consumer Reports.



Philip Schiller, vicepresidente mundial de mercadeo de Apple, expresó en su cuenta de Twitter que "están trabajando con 'Consumer Reports' para entender los resultados de las pruebas de batería, pues las mismas no concuerdan con las llevadas a cabo por la firma durante los procesos de calidad".



Las quejas por la duración de la batería han sido recurrentes desde el lanzamiento de la gama de productos Pro. Jerry Beilinson afirma que los productos de la gama profesional de Apple siempre habían logrado buenos y consistentes resultados en las pruebas; sin embargo, en los productos lanzados en el 2016, la firma se "alejó de forma considerable de sus estándares de calidad habituales".



El MacBook Pro ha sido criticado por otros motivos. Entre estos, la introducción de cuatro puertos USB-C/ThuderBolt-3 y la eliminación de otros conectores de uso recurrente como el HDMI, el USB 3.0, el lector de tarjetas de memoria SD y el conector de carga MagSafe.

Además, Apple recurrió a componentes de generaciones pasadas, como la sexta generación de procesadores Intel y los chips de video AMD Radeon. Por si eso fuera poco, se incrementó el precio base de los productos en 200 dólares.



