Autónomo, eléctrico y conectado: el futuro de la movilidad

Hay un interrogante que plantea un reto inmenso para definir los procesos innovadores de las principales urbes de este lado del continente en los próximos años: ¿cómo hallar soluciones para la movilidad, a menudo caótica, de las ciudades latinoamericanas?

Tan solo en Bogotá, donde se estima que viven cerca de 8 millones de habitantes, menos de la mitad se sienten cómodos usando transporte público. Es más, muchos no dudan en expresar su percepción de que la movilidad de la ciudad empeora cada año.



Fenómenos como este, o como el aumento del número de motocicletas o la llegada de nuevas modalidades de transporte, no son exclusivos de la capital de nuestro país. Otras urbes latinoamericanas enfrentan problemáticas similares.



Bajo esta premisa se desarrolló este mes en São Paulo (Brasil) el evento Nissan Futures Latam, en el que la compañía nipona presentó sus avances y propuestas tecnológicas para los próximos años.

.

La visión de la empresa es la de ciudades donde los carros articulen su presencia para disminuir su impacto ambiental, así como para mejorar la movilidad y generar confianza en la vía. La fórmula para lograrlo: autonomía, electrificación y conectividad.



Juan Manuel Hoyos, director de Mercadeo de Nissan Latinoamérica, presentó las conclusiones de un estudio comisionado por la firma en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, según el cual el 80 por ciento de los encuestados lamentan el grado de contaminación de su ciudad.



“El 86 por ciento cree que el tráfico se ha vuelto más pesado y el 55 por ciento por ciento se ha visto involucrado en accidentes de tránsito”. A pesar de eso, dice Hoyos, un 80 por ciento de los consultados son optimistas en cuanto a las posibilidades de mejorar realmente la movilidad y el 69 por ciento expresan que les gustaría tener vehículos autónomos, pues creen que es la solución ideal para aliviar la congestión y el tráfico de sus ciudades.

Autonomía para la gente

La visión de Nissan sobre nuevas tecnologías y su aplicabilidad en Latinoamérica está cobijada bajo el concepto de ‘movilidad inteligente’.



Por varios años, la bandera de este concepto ha sido el Nissan Leaf, vehículo completamente eléctrico que promueve una experiencia de conducción más limpia y eficiente. Al ser eléctrico, es cero emisiones.



Revelado en Japón en septiembre de 2017, el Leaf se apresta para llegar a América Latina. Además de Colombia, será lanzado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Nissan dice que se trata del vehículo eléctrico más vendido en el mundo.



Una de las innovaciones de esta línea es su capacidad, si el conductor así lo desea, de usar el mismo pedal para acelerar y frenar. Nissan lo bautizó e-pedal, y permite arrancar, acelerar, desacelerar y detener el vehículo con solo presionar hacia abajo el pedal o levantar el pie.



Otra tecnología a bordo es la PorPilot, que permite al automóvil seguir automáticamente al carro que va adelante y mantenerlo a una distancia predeterminada. La compañía ha vendido 75.000 autos con esta tecnología, precursora de los carros autónomos.



Es un tema al que Nissan ha dedicado tiempo y recursos. Melissa Cefkin, del centro de investigaciones de la firma en Silicon Valley, explica que el 53 por ciento de los estadounidenses piensan que los vehículos autónomos son seguros. La confianza de los usuarios es vital para la adopción en masa de esta tecnología, que sus promotores esperan ocurrirá durante la próxima década.



“Como antropóloga, acostumbro pensar en la autonomía de las personas, pero con los vehículos ‘autonomía’ significa proporcionar libertad a las personas; que, como el carro toma decisiones que ahora yo no tengo que tomar, eso me da autonomía para hacer otras cosas”.



Para lograrlo, añade, serán necesarios desarrollos en materia de inteligencia artificial que permitan al vehículo autónomo ‘entender’ sus alrededores, ‘leer’ las señales de tránsito e identificar objetos, animales, automóviles, motociclistas, ciclistas y peatones en cuestión de segundos para evitar accidentes.



Y aunque esta idea suena casi como una fantasía, lo cierto es que Nissan ya ha recorrido parte del camino y, de hecho, ya realiza pruebas de un servicio de taxis robóticos sin conductor en Japón.



Es más, en la más reciente edición del CES de Las Vegas demostró su tecnología Brain-to-Vehicle o B2V, que se propone acelerar los tiempos de reacción de los conductores mediante la conexión del sistema directamente al cerebro.



“Usando las señales del cerebro del conductor para hacer de la experiencia algo más placentero, es la máquina la que cede el control, y no al revés” explicó entonces Daniele Schillaci, vicepresidente ejecutivo de Nissan.



Cefkin y su equipo se muestran optimistas en que esta tecnología terminará convenciendo a la gente y que “las personas terminan adaptándose a las condiciones sociales y culturales”.



KAREN VANEGAS

REDACTORA DE EL TIEMPO

TWITTER: @Karenvanegasb