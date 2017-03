Nintendo fabricará el doble de consolas 'Switch'

La compañía de videojuegos Nintendo ha decidido fabricar 16 millones de unidades de su nueva consola Switch, el doble de las ocho millones que tenía planeadas fabricar. La cifra coincide en revelaciones que hicieron varias fuentes, por separado, a la agencia EFE y al diario The Wall Street Journal.



La decisión se habría tomado para hacer frente a la alta demanda que ha tenido la consola desde su lanzamiento el 3 de marzo. Según un informe, Nintendo superó 1,5 millones de unidades vendidas de la consola ‘Switch’. La fabricación de las nuevas consolas iniciará el próximo 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de marzo del 2018.

El Nintendo Switch funciona como una consola estática o un dispositivo portátil. En Estados Unidos han sido vendidas más de 500 mil consolas; en Japón, más de 360 mil, en Reino Unido y Francia, más de 100.000.



En el mundo, la consola se comercializa con un precio que rondea los 300 dólares. En Colombia cuesta alrededor de $1.700.000 pesos, en algunos almacenes de cadena. De acuerdo con reportes, más del 80 por ciento de las personas que han comprado el Nintendo Switch, también han adquirido el juego de video “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Antes de este lanzamiento, Nintendo presentó en 2012 la consola Wii U, que ha vendido más de 14 millones de unidades hasta la fecha. De cumplirse las expectativas de la compañía, el Nintendo Switch vendería un poco más del número de consolas que ha vendido de Wii U.



