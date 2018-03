Previews, la novedad de Netflix para dispositivos móviles

Netflix lanzará una nueva herramienta para optimizar la experiencia de los usuarios a través de sus dispositivos móviles y estará al aire para el mes de abril. En entrevista con EL TIEMPO, el vicepresidente de producto en Netflix, Todd Yellin aseguró que con la nueva herramienta, denominada Previews, los usuarios podrán encontrar el contenido que les interesa más fácil y rápidamente desde sus smatphones.

Previews, que funciona de una manera similar a las 'stories' de Instagram, cambiará la forma de previsualizar los contenidos. Antes, los usuarios tenían que entrar y ver uno a uno los trailers de las películas para poder decidir si ver o no algo. Ahora, los usuarios encontrarán vistas previas más cortas sin tener que dar muchos clics para entrar o salir del contenido.



La nueva funcionalidad es familiar a la de algunas redes sociales. Según Yellin, las previews de Netflix estarán construidas especialmente para adaptarse a la experiencia de los usuarios en sus celulares. "La gente no siempre quiere sentarse a ver dos minutos de un trailer, al menos no en el teléfono", aseguró.



Las previews aparecerán en forma de círculos y permitirán ver videos cortos, de una duración aproximada de 30 segundos, en un formato vertical, que se adapta a la manera de consumir contenidos en un teléfono inteligente.



Para pasar de una preview a otra, el usuario, de la misma forma en la que hace en Instagram o Facebook, solo tiene que deslizar el dedo y pulsar los círculos que llamen su interés para abrir la visualización. La plataforma precargará el contenido previendo los clics de los usuarios. De esta forma, la reproducción del video será mucho más inmediata.



Otras características serán: añadir los previews a una lista de reproducción, reproducir directamente o conocer más información sobre la serie o película seleccionada.



Las vistas previas de Netflix llegarán en abril, primero para iOS y después para dispositivos Android.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

LOS ÁNGELES, EE. UU.