Nativos digitales de la cuarta revolución industrial / Opinión 

Al iniciarse el 2018, me encontré con personas que buscan soporte y apoyo en procesos de innovación para orientar las empresas hacia un crecimiento rentable y sostenible.



La pregunta es: ¿están preparados y qué nivel de tecnología y transformación digital han desarrollado para enfrentar este cambio? Hoy, aún hay empresarios que no logran aceptar que la conectividad es factor de diferenciación y la herramienta con que las nuevas generaciones se mueven en un mundo dinámico y cambiante. Increíblemente pagan ‘hora nalga’ y no la productividad y el valor del tiempo de las personas.

Mientras tanto, la tendencia avanza y se llama ‘cuarta revolución industrial’ y está modificando la forma como vivimos, trabajamos y nos relacionamos: administra la casa desde un teléfono inteligente, ofrece robots que hacen el trabajo duro, posiciona la oficina virtual y tecnológica en casa y el home class, que convierte la casa en aula virtual, y conecta al tiempo a estudiantes del mundo con un profesor de una universidad.



Para el 2020, aseguran las proyecciones, el 50 por ciento de los trabajadores serán de la generación de nativos digitales. Personas con una configuración psicocognitiva que les permite asimilar las tecnologías más rápido que a los de generaciones pasadas.



Un ejemplo de ellos son tres jóvenes emprendedores, Santiago Jumah, Nicolás Zuluaga y Natalia López, que han inventado métodos de impresión 3D nanotecnológica y modelado misiones militares virtuales, y cuyo último desarrollo, orientado a nativos digitales, es un espacio donde se aprende, en niveles desde principiante hasta avanzado, a desarrollar proyectos innovadores en tecnología por medio de kits tecnológicos, como desarrollar un sensor que avisa cuando las plantas necesitan agua o una estación meteorológica en casa y hasta un robot espía.



El proyecto se llama smoothie.com y ya es atractivo como método de aprendizaje en los colegios.



JORGE HERNÁNDEZ

Director de Innovandes

@emprenovation