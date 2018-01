Mundial de Rusia incrementará un 35% las apuestas en línea en el país 

La apuesta en línea promedio de un usuario colombiano oscila entre 2.000 y 3.500 pesos, un margen que si bien es mínimo comparado con otros de juegos de suerte y azar, se espera que para el Mundial de Rusia 2018 crezca aproximadamente un 35 por ciento.



Según Coljuegos, el organismo que regula los juegos de suerte y azar en el país, la Selección Colombia de fútbol generará gran expectativa, y las personas tendrán varias opciones de entretenimiento y así seguir consolidando la industria de las apuestas en línea en el país.



De hecho, se estima que para junio de este año, el número de páginas de azar autorizadas se incremente a 12.

Es importante recordar que desde principios de 2017, las empresas que deseen prestar sus servicios de apuestas en línea de manera legal deben cumplir con un contrato de concesión con Coljuegos. Hasta la fecha, seis plataformas han realizado el trámite correspondiente: Wplay.co, Betplay.com.co, Zamba.co, Colbet.co, Codere.com.co, Mijugada.co. Actualmente, la plataforma luckia.co está en proceso de aprobación.



Según Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, desde que entró en vigencia la regulación se han registrado 150.000 operaciones, generando más de 4.000 millones de pesos en derechos de explotación, dinero destinado al sistema de salud.



“Esperamos que Colombia sea el equipo que genere una expectativa importante en el tema de apuestas. Las personas tendrán una opción de entretenimiento, pues podrán apostar no solamente por si la Selección va a clasificar en la primera fase, sino también por si James Rodríguez hará un gol en el primer partido o quién será el primer jugador en cobrar el tiro de esquina”, dijo Pérez.



En una posición similar se encuentra Juan Andrés Carreño, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), pues advirtió que para el Mundial de Rusia se van a sumar nuevos apostadores en línea, sobre todo la generación millennial.



“El Mundial será una oportunidad interesante para los nuevos operadores, ya que podrán ampliar su base de apostadores. Creemos, según nuestros estudios, que se van a sumar nuevos usuarios entre los 18 y 30 años. Además, durante ese evento, es una ocasión ideal para recaudar más impuestos, destinados al sector de la salud”, afirmó Carreño.



Además, a raíz de las licencias y del Mundial, el ejecutivo añadió: “Creo que las apuestas deportivas a través de los smatphones serán el proyecto de moda en Colombia”.

Perfil de los jugadores

Las apuestas en línea deportivas más recurrentes en Colombia, de acuerdo con el presidente de Coljuegos, se hacen en la Liga Águila (campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia) y la Liga Español (la principal competición a nivel de clubes de España).



Daniel Díaz, un joven de 21 años y quien lleva apostando en línea desde hace tres años, dice que desde ya se está preparando para el Mundial de Rusia.



“El deporte al que más le apuesto es fútbol; sin embargo, existen unos retos interesantes en hockey y en tenis. Lo máximo que he ganado ha sido 750.000 pesos, y hasta el momento he perdido 100.000 pesos. Para Rusia 2018 ya estoy viendo las cuotas de las apuestas, y están bastante interesantes”, afirmó Díaz.



Daniel, ingeniero de petróleos, advierte que en internet existen muchos sitios ilegales que “muchas veces no responden por el dinero ganado”.

Los riesgos

Precisamente, los expertos alertan de apostar en sitios no autorizados, pues podría suponer un riesgo para los usuarios.



“Al apostar en sitios ilegales podrían robarle su información bancaria y perder su dinero. Además, sin darse cuenta, usted puede ser parte de una base de datos y lo vincularían con lavado de activos”, agregó Juan B. Pérez.



Coljuegos lleva hasta el momento 330 páginas bloqueadas este año (que eran las principales de apuestas ilegales en Colombia), y el próximo año se procederá a cerrar toda plataforma que se reciba por denuncia y opere, en efecto, apuestas sin autorización.



TECNÓSFERA