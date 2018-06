Gran Bretaña multó a Yahoo con 250.000 libras por la brecha de 2014

El regulador británico de datos multó a Yahoo UK Services por la brecha de ciberseguridad que sufrió en noviembre de 2014. La multa será de 250,000 libras esterlinas.

Yahoo, cuya mayoría de los activos fueron adquiridos por Verizon Communications Inc, dijo en 2016 que al menos 500 millones de sus cuentas habían sido pirateadas dos años antes. Versiones más actuales encontraron que las víctimas de la brecha ascendieron a 3.000 millones.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO) dijo que el caso se centró en las 515.121 cuentas del Reino Unido que Yahoo UK Services, con sede en Londres, supervisó como controlador de datos.



Los datos personales comprometidos en la falla de seguridad incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y preguntas y respuestas de seguridad encriptadas.



La investigación de ICO descubrió que Yahoo UK Services no protegió los datos ni tomó medidas para garantizar que su empresa matriz Yahoo Inc. cumpliera con los estándares de protección de datos apropiados.

"Las fallas que nuestra investigación identificó no son lo que esperamos de una compañía que tuvo amplias oportunidades de implementar medidas apropiadas", dijo el Diputado del Comisionado de Operaciones de ICO, James Dipple-Johnstone. "... no es bueno cerrar la puerta si dejas la llave debajo de la alfombra".



Además, la ICO agregó que las insuficiencias encontradas habían estado vigentes durante un largo período sin ser descubiertas o abordadas.



El regulador europeo de Yahoo, en Irlanda, le ordenó realizar cambios en sus políticas de privacidad luego de una investigación sobre lo que, según dijo, fue una de las violaciones de datos más grandes de la historia y tuvo también un impacto en los ciudadanos de la UE.



El Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, el principal regulador europeo en temas de privacidad para Yahoo, cuya sede europea está en Dublín, dijo la semana pasada que las operaciones de procesamiento de datos de Yahoo no cumplían con los estándares requeridos por la nueva legislación de la UE, conocida por sus siglas en inglés como GDPR.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters